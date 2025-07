Teresanna Pugliese svela su Instagram alcuni retroscena inediti sulla vita all'Isola dei Famosi 2025: dal bagno alla depilazione, i curiosi dettagli

Teresanna Pugliese sull’Isola dei Famosi 2025: “Mi è mancato tutto“

Il ritorno in Italia dopo un’esperienza difficile come L’Isola dei Famosi 2025 è sicuramente motivo di grande gioia, decisamente più complicato è invece il ritorno alle vecchie abitudini. Lo sa bene Teresanna Pugliese, concorrente dell’ultima edizione del reality, che si è confidata con i suoi fan in merito all’avventura in Honduras e alla ripresa della vita di tutti i giorni. L’ex naufraga, che dopo il reality ha anche accusato alcuni problemi di salute, ha aperto un box di domande sulle Instagram stories dove ha raccolto le curiosità del suo ampio seguito, in merito proprio a questa indimenticabile esperienza televisiva.

“Mi è mancato tutto, a parte il telefono e la frenesia di tutti i giorni. La mancanza più grande è stata la mia famiglia, i miei fratelli, i miei amici“, ha ammesso l’ex tronista di Uomini e donne in merito alle mancanze che in Honduras spesso si fanno sentire. Dopo essere tornata in Italia, ha inoltre ammesso di aver ripreso in mano la sua routine quotidiana soprattutto con la sua famiglia e i suoi figli, spiegando di non essersi mai fermata ma di aver cercato di recuperare tutto il tempo perso.

Teresanna Pugliese, retroscena inediti sulla vita all’Isola dei Famosi 2025

Nel corso delle sue confidenze con i fan, Teresanna Pugliese ha svelato anche inediti retroscena sull’Isola dei Famosi 2025. In merito alla complicata vita in Honduras e alla cura del proprio corpo, ha spiegato: “Per la depilazione, solo per chi aveva un’estrema necessità c’era una lametta a disposizione, non sempre. Per quanto riguarda il bagno, era un bidone alto con il coperchio, con il bustone nero della spazzatura“.

Non è poi mancata anche una frecciatina agli ex compagni di viaggio. Quando un fan le ha domandato “C’è qualcuno che ti ha deluso post Isola?“, l’ex tronista ha risposto pungente: “Perché pensare al post, se il durante ha già dato grandi segnali?“. Infine, in merito all’edizione appena trascorsa, Teresanna ammette: “Credo sia stata l’Isola più dura di sempre. Veronica Gentili lo sottolineava ogni volta, quando si riusciva a sentire. A volte non si sentiva bene cosa si diceva in puntata, durante il collegamento, ma lei più di una volta l’ha ripetuto“.

