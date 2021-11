Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne/ Retroscena sull’amore con Francesco Monte

Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne a distanza di anni dalla sua esperienza come corteggiatrice di Francesco Monte. Dopo aver fatto la tronista e aver rifiutato Monte che, successivamente, salì sul trono, Teresanna Pugliese tornò in trasmissione per corteggiare proprio Monte. Dopo la fine di quella storia, Teresanna ha trovato l’amore nella vita di tutti i giorni. Oggi, infatti, è sposata con Giovanni Gentile ed è mamma di un bambino. La presenza di Teresanna è l’occasione per parlare del libro “Cupido spostati” scritto da Raffaella Mennoia in cui si parla di una coppia di Uomini e Donne, ma con nomi inventati.

Secondo Gianni Sperti, la coppia descritta da Raffaella Mennoia, potrebbe essere proprio quella di Teresanna Pugliese e Francesco Monte che, insieme, hanno scritto una pagina storica di Uomini e Donne. La storia d’amore tra Teresanna e Francesco, infatti, è stata una delle più amate dal pubblico. Senza svelare se sia davvero la sua storia quella descritta da Raffaella Mennoia, Teresanna svela dettagli sulla relazione con Monte.

Teresanna Pugliese: “Francesco Monte? Non ci siamo più visti”

Sono pèassati anni da quando Francesco Monte e Teresanna Pugliese si scelsero a Uomini e Donne dopo un percorso lungo e travagliato. “Francesco te la fece pagare?”, chiede Maria De Filippi ricordando la prima scelta di Teresanna che, da tronista, gli preferì Antonio Passarelli. “Abbastanza”, risponde Teresanna. “Vi sieti rivisti dopo?”, chiede ancora la conduttrice.

“Non ci siamo più visti nè sentiti”, risponde Teresanna che svela di non aver mai rivisto neanche Antonio. “Oggi, però, hanno rischiato d’incrociarsi”, interviene Raffaella Mennoia. “Devo consegnare il libro a Francesco. Oggi mi ha chiamata e mi ha detto che, essendo di passaggio a Roma, voleva passare, ma gli ho detto che c’era Teresanna e quindi ha cambiato idea”, aggiunge la Mennoia.

