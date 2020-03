Teresanna Pugliese/ Video, farà pace con Adriana Volpe? (Grande Fratello Vip)

Ferri corti fra Teresanna Pugliese e Adriana Volpe, anche se le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sembravano vicine. In seguito allo scontro fra la conduttrice e Licia Nunez, l’ex tronista ha deciso di indagare lo stato d’animo dell’attrice e l’ha supportata in un momento di sconforto. “Ieri ho avuto un crollo”, le ha confidato la Nunez in seguito allo scherzo di Adriana e alla sua imitazione. Secondo la Pugliese, l’artista dovrebbe parlarne in modo diretto con la presentatrice oppure confidarsi con altri della Casa, soprattutto in seguito a momenti così delicati. “Non parlarne con nessuno fa interpretare le cose in modo sbagliato”, le ha fatto notare. “Non riesco ad avere una reazione”, ha risposto però la Nunez. “Sei qui, ti sei messa in gioco. Devi superare i tuoi limiti. Vai dritta all’obbiettivo: affrontalo”, le ha consigliato all’ora l’ex di Uomini e Donne. Nelle ore successive, Teresanna ha confidato a Fernanda Lessa di vedere Adriana troppo incoerente e di non gradire la pace ritrovata con Antonella Elia. “Se tu dici sempre che quella è una persona incoerente”, ha sottolineato, “che disturba, negativa e che fa questo con tutti, aggredisce tutti… come fai ad un certo punto a passare da un estremo all’altro”. In questi giorni infatti Adriana e Antonella hanno riso e scherzato insieme e Teresanna vede la cosa con sospetto. “Quelle risate forti… che non erano risate belle”, aggiunge, “se si esprimono dei giudizi negativi, un caso su un milione può ricredersi. Non si può amare una persona dopo che le hai detto peste e corna”. Per Fernanda però il discorso è diverso: nella Casa sono tutti costretti ad una convivenza forzata, a fare in un certo senso buon viso a cattivo gioco. Anche se è sicura che fra lei e la Elia non ci sarebbe mai un rapporto tale da ritrovarsi entrambe da sole, a ridere e scherzare insieme. “La pace è una cosa, ma se prima esprimi giudizi negativi, non si può diventare amiche”, ha sentenziato però l’influencer. Clicca qui per guardare il video di Teresanna Pugliese e Fernanda Lessa.

Teresanna Pugliese, Grande Fratello Vip: la ragazza è tra due fuochi

Teresanna Pugliese si trova fra due fuochi: al Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe e Licia Nunez hanno avuto degli scontri e l’ex tronista ha deciso di parlare con la conduttrice. “Quando ieri ti ho vista ridere di gusto con Antonella e Fernanda mentre Licia stava in disparte“, ha rivelato, “non ho capito cosa stava succedendo“. Adriana ha cercato quindi di spiegarle il motivo di tanto attrito, facendole notare che prima del suo ingresso nella Casa sono successi diversi episodi che l’hanno fatta stare sul chi va là. Soprattutto riguardo alla tendenza dell’attrice ad alimentare i focolai già presenti nella Casa. Teresanna però ha deciso di tenere la bocca cucita sul proprio pensiero e di non esternarle i dubbi confessati poco prima a Fernanda Lessa. Con i suoi modi pacati, nei giorni precedenti ha cercato persino di rimettere in riga Asia Valente e Aristide Malnati. Ovvero due dei concorrenti che agli occhi di tutti prenderebbero parte alle pulizie comuni. “Qui ognuno deve fare qualcosa, anche un piccolo contributo”, ha detto agli altri, trovando in Adriana una persona subito pronta a mettersi all’opera. “Aristide ed Asia, che fate voi oggi?”, ha chiesto però l’ex tronista. Meno felice però Fernanda, che le ha ricordato di aver pulito l’intero salone da sola appena il giorno prima. Poi le ha confidato di aver assunto il suo stesso ruolo nelle settimane precedenti, ma con scarsi risultati. “E’ una questione di igiene”, ha detto però la Pugliese, riuscendo a coinvolgere tutti gli inquilini del loft.

