Teresanna Pugliese vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne “Maleducato! Basso livello…”

A Uomini e Donne va in scena anche uno scontro tra Teresanna Pugliese e Armando Incarnato. «Armando proprio non mi piace. Hai raggiunto un livello bassissimo, non era necessario entrare nei dettagli…». Il riferimento dell’opinionista è al caso “carezze” che coinvolge Gloria. La reazione del cavaliere è dura, altrettanto quella di Teresanna che sbotta: «Non ti rivolgere così con me, il napoletano va anche bene, ma tu lo stai denigrando. Non va bene come lo usi. Sei proprio un maleducato, e mi dispiace per le donne che escono con te».

Teresanna a Armando “Stai da cinque anni qua e…”

Quando Armando Incarnato prova a difendersi, spiegando di sentirsi preso in giro dalle donne che conosce a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese rilancia: «Stai da cinque anni qua, quindi sei l’ultimo per giudicare gli altri. Vivi in un mondo tutto tuo. A te di quella ragazza poco ti interessa. Perché devi giudicarla?». Alla fine di tutta la discussione Armando a sorpresa parla di Ida Platano: «Ha fatto un regalo a mia figlia. Allora ho un portafortuna da darti per tuo figlio, glielo metti e gli dici che diventerà un grande uomo perché tu sei una grande donna».

