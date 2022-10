Teresita e Sergio, genitori di Donatella Rettore/ “Non è mancato il sostegno”

Teresita e Sergio, chi sono i genitori di Donatella Rettore

Donatella Rettore sarà ospite oggi pomeriggio, venerdì 28 ottobre, di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno. La cantante veneta ha da poco pubblicato la sua autobiografia “Dadauffa”, sui suoi 40 anni di carriera e 67 di vita. La cantante è la figlia di Teresita Pisani, attrice goldoniana, e Sergio Rettore, commerciante. In una recente intervista al Corriere della Sera, la Rettore ha parlato del legame fotte e profondo con il padre e la madre: “Sono stati dei genitori eccezionali. Da figlia unica mi hanno protetta, cercando di tener lontani i dolori, smussando gli angoli. Avrebbero certo gradito un posto fisso, che per me era una pena detentiva pari al collegio. Ma non è mancato il sostegno”. Il legame con la madre Teresita è stato caratterizzato da “grandi scontri ma anche di sane rappacificazioni, come accade in tutte le storie d’amore”.

Donatella Rettore: il rapporto con i genitori

Intervistata da Caterina Balivo a “Vieni da me”, Donatella Rettore ha rivelato che la madre fumava molto e che è morta giovane proprio per colpa del vizio del fumo. Inoltre ha rivelato che la madre la teneva al guinzaglio quando era piccola perché correva da tutte le parti e ha anche risicato di finire sotto una macchina. Mentre la madre Teresita voleva che lei studiasse, il padre Sergio ha sempre sostenuto la figlia: “Mio padre mi faceva i controcanti mentre attraversavamo il ponte ligneo di Bassano e mi seguiva dietro le quinte scherzando con tutti. Si alzava all’alba e lavorava senza tregua, ma trovava la forza e il tempo di venire a conoscere gli uomini ai quali mi affidava”, ha raccontato al Corriere della Sera. Il padre era molto amico di Mike Bongiorno.

