Terminator – Destino oscuro, diretto da Tim Miller

Mercoledì 30 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:55, il film d’azione e fantascienza del 2019 dal titolo Terminator – Destino oscuro.

La pellicola è diretta dal regista Tim Miller, che aveva esordito sul grande schermo nel 2016 con l’acclamato Deadpool. Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista Junkie XL, che nel corso della sua carriera ha collaborato a diversi lungometraggi di successo, come Kung Fu Panda 2, 300 – L’alba di un impero e Godzilla vs. Kong.

La pellicola è il sesto capitolo della serie cinematografica di Terminator, e vede il ritorno nel ruolo di protagonisti della stella di Hollywood Arnold Schwarzenegger, che ha interpretato per la prima volta il Terminator T-800/101 nel 1984, e dell’attrice Linda Hamilton, che aveva già affiancato l’attore in Terminator (1984) e Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991).

Nel cast anche: Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta.

La trama del film Terminator – Destino Oscuro: la salvezza nel vecchio T-800

Terminator – Destino Oscuro riprende la storia circa 30 anni dopo le vicende del secondo capitolo. Nel corso di questi anni, Sarah Connor è diventata una delle più esperte cacciatrici di cyborg. La donna si troverà a dover proteggere la bella Dani Ramos, infatti la vita della ragazza è messa in pericolo da un robot conosciuto con il nome di Rev-9, un crudele cyborg dalle abilità futuristiche, realizzato in un particolare metallo liquido che gli offre la possibilità di sdoppiarsi.

Sarah sarà quindi costretta a collaborare con Grace, un’umana potenziata, per salvare la povera Dani.

Nonostante le difficoltà iniziali, le due donne riescono a trovare un’intesa, ma purtroppo le loro forze non sono sufficienti per sconfiggere il cyborg.

L’unica possibilità rimasta è provare a chiedere aiuto al cyborg T-800, il “vecchio” Terminator, l’unico che sembra essere in grado di proteggere non solo Dani ma l’intera umanità.

