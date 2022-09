Terminator – Destino oscuro/ Su Italia 1 il film con Linda Hamilton e Schwarzenegger

Terminator – Destino oscuro, il film in onda su Italia 1

Questa sera, martedì 20 settembre 2022, Italia 1 manda in onda alle 21.20 il film d’azione del 2019 “Terminator – Destino oscuro“, distribuito da 20th Century Fox Italia e prodotto da Skydance Media, Lightstorm Entertainment, Tencent, Twentieth Century Fox. La regia è di Tim Miller, tra i suoi film più recenti ricordiamo Deadpool, Far North e La famiglia Addams. L’attore principale è Arnold Schwarzenegger, vincitore nel 1977 di 1 Golden Globe come migliore attore esordiente per Il gigante sulla strada.

Il successo lo ottiene nel 1982 interpretando Conan il barbaro. Qualche anno dopo James Cameron gli affida il ruolo di Terminator. I suoi film più recenti sono: Kung Fury, The Iron Mask e Aftermath – La vendetta. La protagonista femminile è Linda Hamilton, che torna nei panni di Sarah Connor. Tra i suoi recenti film ricordiamo Bermuda Tyentacles, Holy Water, Missing in America. Nel cast troviamo Diego Boneta, Mackenzie Davis e Steven Creen.

Terminator – Destino oscuro, la trama del folm

In “Terminator – Destino oscuro” la protagonista è di nuovo Sarah Connor. Questa volta deve salvare la vita a Dani Ramos. A mettersi sulle tracce della ragazza è il Rev-9, un nuovo e sofisticato modello di cyborg, costruito in metallico liquido, con il potere di sdoppiarsi in maniera superiore rispetto alle remote macchine. Nel frattempo Skynet invia dal futuro un computer dalle grandi potenzialità in grado di avere pieno controllo del destino venturo. Il procedimento è lo stesso che anni prima inviò Terminator nel passato per impedire a John Connor di nascere.

In risposta agli attacchi di Rev-9 la resistenza ha incaricato Grace, una macchina ibrida, metà cyborg e metà umana di salvaguardare la vita a Dani e nonostante all’inizio si verificano alcune divergenze, riesce a instaurare con Sarah un buon rapporto di amicizia. Tuttavia l’avanzata tecnologia introdotta in Grace e le armi d’avanguardia possedute da Sarah non riescono a fermare la ferocia di Rev-9.

Per ora l’unica possibilità per non soccombere è darsi alla fuga. Sarah e Dani si rendono conto che devono trovare al più presto una soluzione, non possono fuggire per tutta la vita e il cyborg essendo stato programmato per ucciderla, non si fermerà fino a quando non verrà distrutto. Sarah decide di affidare la loro vita a Terminator, il vecchio modello di T-800. In questo momento si rivela l’unica arma vincente per salvare Dani e anche il futuro. Riuscirà la macchina, il cui scopo è uccidere, eliminare il cyborg oppure di fronte a una progettazione più moderna sarà destinato a soccombere?

