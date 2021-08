Terminator Genisys, Italia 1/ Il quinto capitolo di una saga ormai spenta

Terminator Genisys, film diretto da Alan Taylor

Terminator Genisys va in onda su Italia 1 a partire dalle 21,20 di oggi, 31 agosto 2021. Il genere è un mix tra avventura, fantascienza e azione. Il film è stato diretto da Alan Taylor nel 2015 ed è il quinto capitolo della saga Terminator. Partito come una saga a due titoli, tra l’altro diretti dal grande James Cameron, si è poi perso un po’ nei capitoli successivi molto spesso privi di spunti da poter considerare interessanti. Gli interpreti sono Arnold Schwarzenegger, nel ruolo del protagonista come i precedenti capitoli, Jason Clarke, Emilia Clarke, J.K. Simmons, Matt Smith.

Terminator Genisys, la trama

E ora leggiamo la trama di Terminator Genisys. Nel 2029 John Connor, è finalmente arrivato a un passo per guidare la resistenza umana sulla vittoria definitiva sulle macchine, quando il suo nemico Skynet invia un cyborg con l’intento di uccidere sua madre Sarah.

John, allora, decide, di mandare indietro nel tempo il suo alleato per proteggerla. In questo frangente, Kyle, il braccio destro di John, trova Sarah in compagnia di un terminator identico che pare sia stato riprogrammato per farle compagna dall’età di nove anni.

Mediante il suo lungo viaggio nel tempo, Kyle evoca anche altri strani ricordi, mai avuti in precedenza, risalenti al 2017.

L’inica cosa che gli rimane da fare è quella di convincere Sarah a recarsi con lui nel 2017 ai fine di impedire la messa on line di Genysis, che altro non è che l’applicazione dietro la quale si cela la stessa Skynet. Distrutto finalmente Skynet, Kyle e Sarah, accompagnati dal guardiano sono liberi di vivere la loro vita.

