Terminator Genisys, film su Italia 1 diretto da Alan Taylor

Venerdì 28 febbraio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:15, l’action sci-fi dal titolo Terminator Genisys.

Questo progetto cinematografico statunitense del 2015 rappresenta il quinto capitolo della saga di Terminator, nonché reboot del celebre primo film della serie con protagonista il noto androide.

Alla regia DI Terminator Genisys il film maker Alan Taylor, conosciuto in particolare per avere girato alcuni episodi di diverse serie tv di successo, come I Soprano, Mad Men e Il Trono di Spade. Le musiche sono invece realizzate da Lorne Balfe, compositore scozzese firma delle colonne sonore di pellicole come Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, Il Codice da Vinci e Iron Man.

Nei panni del protagonista DI Terminator Genisys un attesissimo ritorno, quello di Arnold Schwarzenegger, diventato famoso a livello internazionale a metà degli anni ’80 proprio grazie a questo personaggio, e che non aveva più preso parte alla saga da Terminator 3 (2003). Nel cast DI Terminator Genisys anche: Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney e J. K. Simmons.

La trama del film Terminator Genisys: viaggi nel tempo e terminator buoni e cattivi

Terminator Genisys è ambientato in un futuro distopico, in una Los Angeles post apocalittica.

Il pianeta è ormai allo stremo, dopo il duro attacco dei robot guidati da Skynet alla fine degli anni ’70.

La guerra tra esseri umani e robot non è mai terminata, e la popolazione della Terra continua a combattere sotto il comando di John Connor (Jason Clarke), figlio di Sarah (Emilia Clarke).

Skynet si rende conto che l’umanità sta per avere la meglio, così decide di inviare nel passato un Terminator T-800 con l’obiettivo di eliminare Sarah e impedire, di conseguenza, che possa dare alla luce il piccolo John.

Allo stesso tempo, però, il capo degli umani invia indietro nel tempo un guerriero di nome Kyle Reese (Jai Courtney), con la speranza che possa proteggere sua madre.

La storia prende una svolta inaspettata quando il Terminator si trova davanti ad un modello di robot più anziano (Arnold Schwarzenegger) che difende Sarah da quando era solo una bambina.

Tra viaggi nel tempo e violente battaglie, chi riuscirà ad avere la meglio? L’umanità riuscirà finalmente a sconfiggere l’intelligenza artificiale aiutata dal Guardiano?