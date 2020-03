Terminator Genisys/ Video, su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Terminator Genisys sarà trasmesso su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 ed è di fatto il quinto capitolo dell’omonima saga cinematografica. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Skydance Productions con della distribuzione che è stata curata dalla Universal Pictures. La regia del film è stata curata da Alan Taylor mentre il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Laeta Kalogridis e Patrick Lussier. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lorne Balfe, i costumi sono stati disegnati e realizzati da Susan Matheson mentre nel cast sono presenti tra gli altri Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, JK Simmons e Dayo Okeniyi.

Terminator Genisys, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Terminator Genisys. Nell’anno 2029 il mondo è profondamente cambiato con gli uomini che sono riusciti a resistere agli attacchi di macchine di ultima generazione che stavano cercando di ottenere il potere grazie al programma conosciuto con il nome di Skynet. Tuttavia grazie alla forza e all’ardore di John Connor ossia il capo della resistenza umana gli uomini sono riusciti a ribellarsi ed ora sono ormai in procinto di riuscire ad avere la meglio nella guerra generazionale con le macchine. In ragione di ciò le macchine hanno deciso di inviare nel passato un Terminator che doveva avere quale principale compito quello di intercettare Sarah Connor ossia la mamma del capo della Resistenza e quindi ucciderla prima che potesse dare vita a suo figlio. Per evitare che questo avvenga gli uomini decidono di inviare indietro nel tempo uno dei principali guerrieri della Resistenza ossia Kyle. Tuttavia durante il ritorno all’indietro nel tempo l’uomo si renderà conto di avere memoria di alcuni fatti che in realtà non sono mai avvenuti e quindi si ritrova nel bel mezzo di Los Angeles nell’anno nel 1984 in una situazione abbastanza singolare.

Infatti viene prima attaccato da alcune macchine Terminator e quindi arrestato da alcuni agenti della polizia. Poi in suo aiuto arriva proprio Sarah Connor la quale lo informa di come il passato sia stato cambiato e che invece di Skynet è stato implementato un differente protocollo conosciuto come il nome di Genesis. Loro dovranno fare in modo di distruggere questo protocollo facendo leva anche sull’aiuto che ormai le sta dando da alcuni anni un Terminator che doveva inizialmente uccidere Sarah salvo poi aiutarla nella sua lotta. Insomma Sara, Kyle e il Terminator dovranno andare nel futuro esattamente nell’anno 2017 per evitare una un’apocalisse nucleare che sarà generata proprio da Genesis che nel frattempo ha anche infettato lo stesso John.

