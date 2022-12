Terra amara/ Anticipazioni 1° dicembre: Zuleyha e Yilmaz, scenate di gelosia

Terra amara, anticipazioni puntata 1° dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 1° dicembre, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz brucia sul tempo Demir e conclude la trattativa con Şermin nel suo ufficio; la donna non può far altro che accettare la sua generosa proposta, dato che ha bisogno di soldi, cedendogli tutta la sua eredità e i suoi preziosi terreni. Per Yilmaz e Fekeli, che nel frattempo è andato a piangere sulla tomba della moglie e dei figli, è un gran colpaccio e permette loro di avvicinarsi al potere degli Yaman e tenerli sotto scacco. La vendita, ovviamente, farà andare su tutte le furie Demir, appena ne verrà a conoscenza. Il rampollo, però, avrà altro a cui pensare: infatti dovrà nascondere bene le prove che lo collegano all’omicidio del suo braccio destro Sait.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 1° dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per inaugurare la vendita andata a buon fine, Yilmaz, Mujgan, Zuleyha e Demir si ritrovano tutti insieme. La serata si rivela tutt’altro che felice, dato che tra Yilmaz e Zuleyha è evidente che c’è ancora qualcosa, specialmente perché i due non nascondono la gelosia reciproca nel vedersi insieme con i rispettivi compagni. I due ex amanti si lanciano occhiate per tutta la serata. Ad alimentare questo clima di tensione, ci sono anche le parole di Gulten verso Zuleyha; le due ormai non sono più amiche dopo che la domestica le ha mentito a proposito delle lettere per Yilmaz, che non sono mai state consegnante. Furiosa e accecata di gelosia, Zuleyha penserà a un modo per licenziare la sua ex amica dalla tenuta Yaman, chiedendo aiuto a Hunkar.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, i problemi economici affliggono Sabahattin, il quale non sa come uscirne. Şermin cerca un modo per pagare i debiti del marito, ma la proposta di Demir di acquistare la sua casa non è per lei soddisfacente e quindi decide di rinunciarvi. Yilmaz a quel punto decide di approfittarne per mettere, ancora una volta, i bastoni tra le ruote al suo eterno rivale, e pensa a una controproposta che possa così anche aiutare la famiglia di Sabahattin. Il figlioccio di Fekeli si incontra con quest’ultimo e, una volta appresa la difficoltà economica di Şermin, lancia la sua offerta super vantaggiosa: comprerà la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir. Hunkar mette sotto pressione Gaffur affinché si metta sulle tracce di Ali Riza Citci. Vuole vederci chiaro sulla morte di suo marito. Tuttavia, le sue ricerche non porteranno a nulla di nuovo.

