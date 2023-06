Terra amara/ Anticipazioni 1° giugno: Hunkar contro Demir, vuole aiutare Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 1° giugno su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 1° giugno, su Canale 5, ci dicono che Mujgan ha deciso di partire con il figlio Oltreoceano, ma la sua amica prova a convincerla a ripensarci: non si può nascondere a vita da Yilmaz. Intanto, in villa, Demir chiede alla madre per quale motivo stia difendendo Zuleyha, quando in passato l’ha già separata dai suoi figli. Hunkar ammette i suoi errori, ma ora ha capito che non è giusto farle del male. Zuleyha, invece, si è rifugiata nel villaggio, dove viene soccorsa dagli abitanti che curano le sue ferite. Due di loro, però, notano la cosa e corrono ad avvisare Demir, dicendogli che sua moglie è molto malata.

Nel frattempo i gendarmi bussano alla porta di Hatip per avvisarlo che è stato riaperto il caso di Cengaver, quindi hanno bisogno che Rashit li segua per sottoporsi a un nuovo interrogatorio. Demir, intanto, si è recato nel villaggio per cercare sua moglie e minacciare gli abitanti di smetterla di offrirle aiuto, altrimenti pagheranno delle amare conseguenze. Hunkar assiste inerme alla scena.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 1° giugno

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che più tardi, Hunkar capisce che le azioni del figlio hanno superato il limite, quindi torna al villaggio per accertarsi delle condizioni della nuora. Zuleyha è una madre distrutta; cerca di spiegare alla suocera di non aver mai tradito Demir, e che l’amore per i suoi figli è più grande di quello che prova per Yilmaz. E se non può vederli, allora non le resta che togliersi la vita. Hunkar le crede e tenta di farla ragionare, poi le offre un nascondiglio sicuro a casa di Saniye e Gaffur. In cambio, però, Zuleyha non deve assolutamente farsi scoprire da Demir, altrimenti saranno guai per tutti.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha sta implorando Demir di ascoltarla: non lo ha tradito con Yilmaz, ma le sue preghiere sono vane. In quel momento si sentono dei colpi di pistola e si teme il peggio. Gulten e Cetin devono rimandare il fidanzamento perché Adnan e Uzum sono scomparsi. Nessuno riesce a trovarli, e si teme un sequestro. Demir, tornato a casa dopo aver passato la notte con una prostituta, glissa le domande su Zuleyha, il cui destino resta un mistero. Almeno per ora.

Infatti si scopre che la giovane è stata solo ferita dal marito, e lasciata priva di sensi nel bosco. Intanto vediamo che Adnan e Uzum non sono stati rapiti, ma si sono smarriti mentre raccoglievano dei fiori. I due bambini tornano poi in tenuta Yaman. Mujgan porta suo figlio in aeroporto e s’imbarca per Istanbul, e nessuno riesce più a rintracciarla. Zuleyha, seppur ferita, si riprende man mano e raggiunge la villa sanguinante, ma Demir le impedisce di abbracciare i suoi figli e la lascia piangere disperata fuori la tenuta…

