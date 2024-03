Terra amara/ Anticipazioni 1 marzo 2024: Hakan vuole riconquistare la fiducia di Zuleyha

Terra amara, dove eravamo rimasti: Fikret nutre sospetti verso Hakan

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata di Terra amara. Nell’appuntamento di ieri, Zuleyha ha messo in atto la sua vendetta contro Erdil, memore di quanto accadde quando fu rapita da Ozhan, al punto da frustrarlo e minacciare di ucciderlo. Lutfiye le chiede spiegazioni e rimane spiazzata quando la zia di Fikret supporta ciò che ha fatto.

Intanto Gaffur si arrende e lascerà agli uomini delle baracche il diritto di votare il nuovo capo braccianti, senza imbrogli. Fikret, inoltre, deve chiudere la sua amicizia con Zuleyha ma entrambi, dopo essere usciti insieme dal seggio elettorale, scoprono che c’è stata un’esplosione che ha coinvolto la macchina di Hakan, in fiamme. L’uomo per fortuna non si trovava dentro l’auto e, accortasi che è vivo, Zuleyha corre verso di lui abbracciandolo e scatenando la delusione di Fikret, che continua a nutrire sospetti verso di lui.

Anticipazioni Terra amara, 1 marzo 2024: Lutfiye sbarca in Consiglio Comunale

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 marzo 2024, va in onda come sempre su Canale 5 una nuova puntata di Terra amara, a partire dalle ore 14.10. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, Cevriye continua ad esasperare Fadik per poi rivendicare il prestito fatto a Rasit, il quale continua ad essere tormentato da Gaffur. Intanto Lutfiye, che è stata eletta consigliera comunale, sta per affrontare il suo primo giorno in Consiglio Comunale.

Inoltre, dopo lo spavento per l’auto andata in fiamme ma che per fortuna non l’ha visto coinvolto, Hakan cerca di riguadagnare la fiducia di Zuleyha, dopo le indiscrezioni sulla sua vera identità da parte di Vahap, ma invano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA