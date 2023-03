Terra amara/ Anticipazioni 1° marzo: Zuleyha e Demir, fuga con imprevisto

Terra amara, anticipazioni puntata 1° marzo su Canale 5

Terra amara torna in onda da oggi 1° marzo, su Canale 5, dopo lo stop alla programmazione nei giorni scorsi per via della scomparsa di Maurizio Costanzo, che ha obbligato la rete Mediaset a un cambio di palinsesto. Le anticipazioni sulla puntata odierna della soap turca, che torna in onda regolarmente dopo Beautiful, ci svelano che Demir, Zuleyha, Adnan e Hunkar sono in fuga; la famiglia Yaman giunge fino al confine, ma devono tornare indietro: il bambino comincia a star male e necessita di cure. Demir quindi farà tutto il possibile per offrire al piccolo le cure necessarie. Inevitabilmente, giunti ad Adana, l’uomo verrà arrestato dai gendarmi. Il gesto magnanimo e di buon cuore sarà un vero e proprio colpo di scena, che costringerà Zuleyha a rinunciare ancora una volta al suo futuro con Yilmaz. Infatti la giovane sarà riconoscente a Demir per aver salvato la vita ad Adnan, e gli promette che lo aspetterà, anche se dovessero volerci anni per uscire di prigione. Mujgan, scoperta la bugia di Yilmaz, litiga con lui perché non accetta che il marito voglia farsi giustizia da solo.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 1° marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che per Saniye arriva una nuova tragedia. La domestica aveva deciso di perdonare Gaffur per il suo tradimento, e aveva chiesto a Hunkar di adottare il figlio di Seher come se fosse il suo, in cambio di soldi! Il patto tra le due sembra perdurare, ma il dramma è dietro l’angolo. Infatti qualche giorno dopo, Seher lamenta dei dolori e subirà un aborto spontaneo improvviso. La notizia getterà Saniye nella disperazione più totale, dato che vedrà sfumare per l’ennesima volta la sua possibilità di diventare madre. E, incredibilmente, il dolore coinvolgerà anche Gaffur, che era già pronto all’idea di fare il padre…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz rapisce Hunkar: vuole assicurarsi che le parole che Zuleyha ha scritto nella lettera siano vere, ossia che è stata minacciata e costretta a sposare Demir affinché lui vivesse. Ne deriva uno scontro, fermato solo da Fekeli che si mette in mezzo: un colpo di pistola lo ferisce, e deve essere operato d’urgenza. In ospedale, Mujgan si scontra con Yilmaz che continua a mentirgli e si sente molto delusa dal suo comportamento. Cengaver, invece, dopo aver affrontato Hatip, reo di averlo accusato ingiustamente di aver denunciato Demir, viene ucciso. Il rampollo è costretto alla fuga perché accusato di aver assassinato l’ex amico.

Yilmaz e Zuleyha hanno modo di incontrarsi di nascosto per chiarirsi; lui si scusa con lei per non averla creduta e per tutto il dolore che le ha provocato. Il loro emozionante incontro è rovinato da Demir, che costringe la moglie con la forza a seguirlo, ma non senza prima essersi assicurato che Yilmaz rimanga lì: nel fare ciò, gli buca le ruote della macchina. La famiglia Yaman quindi si dà alla fuga…











