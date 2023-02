Terra amara/ Anticipazioni 10 febbraio: Saniye scopre che Seher è incinta di…

Terra amara, anticipazioni puntata 10 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 10 febbraio, su Canale 5 ci svelano che la verità per Yilmaz può attendere: la lettera di Zuleyha è ormai illeggibile per via della vernice che l’ha ricoperta, per cui lui alla fine la getta vita, non sapendo cosa possa farci, ignorando chi sia il mittente. Alla tenuta, intanto, è scoppiato il caos. Dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza di Seher, Demir e Hunkar rivelano tutto a Zuleyha la quale, scioccata, chiede loro come intendano procedere. Gaffur deve sapere di essere il padre del bambino della domestica, e spetterà a Demir dirglielo. Non sa, però, che la loro conversazione viene origliata da Saniye. Stanca delle continue bugie del marito, lo metterà alle strette e si scaglierà contro di lui come una furia: Gaffur l’aveva davvero tradita con Seher, come ha sempre immaginato. Quel che non si aspettava, però, era questa gravidanza, un evento che le fa molto male dato che lei è sterile e non potrà mai dare un erede al marito.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la disperazione di Saniye continua. Si chiude in camera mentre Gaffur continua a professarsi innocente, dicendo che Seher sta mentendo. Gulten interviene e intima al fratello di farsi da parte. Saniye, infine, apre la porta della sua stanza solo per gettare addosso al marito tutti i suoi vestiti: un chiaro segnale che deve andarsene di casa. L’azione, poi, tornerà a spostarsi sui promessi sposi Yilmaz e Mujgan. La dottoressa vorrebbe chiamare sua madre per invitarla al matrimonio ma teme un rifiuto: non è infatti una novità che i suoi genitori siano contrari al suo matrimonio con Yilmaz, che considerano un criminale…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Demir e Hunkar smascherano Seher: il bambino non è del rampollo perché lui è sterile, quindi il padre deve essere qualcun altro. Sotto minaccia riescono a farle confessare che è di Gaffur, ma la domestica trova comunque il modo di distorcere la realtà raccontando come il capomastro l’abbia sedotta (cosa non vera). Intanto Nazire trova una lettera in camera di Yilmaz, che è praticamente illeggibile perché coperta di vernice a causa di un incidente. La missiva è di Zuleyha, quella che aveva fatto recapitare mesi fa e che non è mai giunta a destinazione. Nel frattempo, Gulten si sta riprendendo dal trauma della violenza subita, ma a malincuore è costretta a respingere un invito di Cetin.

