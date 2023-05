Terra amara/ Anticipazioni 10 maggio: Hunkar svela un segreto, Fekeli si sente male

Terra amara, anticipazioni puntata 10 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 10 maggio, su Canale 5, ci dicono che inasprita per aver perso le elezioni al Circolo, Behice lascia intende a Hunkar di essere a conoscenza di un suo segreto che riguarda Adnan – segreto che la donna ha appreso quando la nipote Mujgan, in uno sfogo di rabbia, le ha rivelato che il piccolo a Kerem Alì sono fratelli. Inoltre Behice accusa Hunkar di aver manipolato le dame del Circolo affinché perdesse le elezioni contro Berika. La madre di Demir rifiuta ogni sua accusa, quindi la rivale passa al contrattacco e afferma che non le conviene muovere guerra contro di lei, visto che ha separato due persone che si amavano (facendo allusione a Zuleyha e Yilmaz) e chissà quali altri segreti oscuri nasconde. Hunkar non si lascia intimorire e, capendo le allusioni di Behice, partirà in controffensiva con Fekeli…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar teme che Behice possa rivelare la verità sul piccolo Adnan, quindi si reca da Fekeli per raccontargli tutto sulle nozze tra Zuleyha e Demir, incluso il fatto di aver mentito sulla paternità del bambino. Infatti Hunkar gli confessa velatamente che Adnan è figlio di Yilmaz e che ha fatto di tutto, anche minacciare Züleyha, per farlo passare come il legittimo erede di Demir, che allora credeva fosse sterile. La reazione di Fekeli sarà immediata: l’uomo, disgustato e deluso per l’ennesima manipolazione della donna che credeva di amare, prima la caccia di casa, poi ha un dolore forte e improvviso. Quando torna a casa, Behice lo ritrova riverso sul pavimento e chiama subito Sabahattin, il quale le fornisce indicazioni per mettere in atto un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Le condizioni di Fekeli però sono abbastanza critiche…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin intende salvare il suo matrimonio e quindi cerca con successo di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l’intento di farla allontanare da Sabahattin. Il piano non va a suo favore, e Sermin giura vendetta: si picchia da sola e poi denuncia il marito di aggressione domestica. Julide ne resta sconvolta e non può credere che Sabahattin sia in grado di commettere un tale atto criminoso. Intanto Behice mette in guardia Mujgan: con la sua gelosia nei confronti di Zuleyha potrebbe causare ancora più attrito tra le due famiglie. Saniye e Gaffur consolano la piccola Uzum che ha perso la mamma nella baracche. Behice perde contro Berika alle elezioni di presidentessa delle Dame di Carità, e sospetta che Hunkar possa aver fatto una campagna nociva nei suoi confronti.

