Terra amara/ Anticipazioni 10 marzo: Zuleyha e Adnan, paura per uno scorpione

Terra amara, anticipazioni puntata 10 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 10 marzo, su Canale 5, ci dicono che si sfiora la tragedia in villa Yaman. Dopo che Hunkar ha permesso a Zuleyha di riavere il telefono in casa, la giovane non può prendere un attimo di respiro perché rischierà davvero grosso. Infatti la ragazza lascia il piccolo Adnan sul lettone per giocare, mentre lei sta piegando dei panni e non si accorge della presenza di uno scorpione, che lentamente si sta avvicinando al bambino! Fortunatamente il tutto si risolve con un forte spavento e nessuna grave conseguenza, dato che Zuleyha si accorge per tempo della presenza del pericoloso animale e porterà via suo figlio prima che venga morso. Questo evento, però, spinge Hunkar a lasciare momentaneamente la tenuta con il nipote, Zuleyha e Azize, per permettere a Gaffur di procedere con la disinfestazione.

In paese, Gulten incontra Yilmaz e Cetin e riferisce loro del quasi incidente con lo scorpione. Poi la domestica fa le condoglianze alla famiglia di Mujgan per via della morte di suo padre. Una volta andata via, Yilmaz dice a Cetin di essersi accorto che lui è innamorato di Gulten, ma che lei sembra non ricambiare per qualche strano motivo.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 10 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che rimasti a casa da soli, Fekeli e Behice – che si è ormai stabilita da loro – cominciano a conoscersi meglio. La zia di Mujgan mostra un certe interesse nei suoi confronti e gli rivolge domande personali, alle quali l’uomo le risponde raccontandole qualcosa del suo passato, a cominciare dalla moglie defunta, passando per il periodo in carcere e poi l’incontro con Yilmaz, che è diventato un figlio per lui.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il padre di Mujgan muore in ospedale, e lei si dispera nel suo dolore poichè nessuno della famiglia, tranne la zia Behice, vuole venire al funerale. Hunkar incarica Gaffur di andare a ritirare dei soldi che serviranno per questioni legali, ma il capomastro viene prima ingannato da Hatip, e poi derubato da due suoi scagnozzi. Incastrato e costretto a firmare una cambiale, Gaffur torna comunque in tenuta portando i soldi a Hunkar, ma il suo comportamento fa insospettire Saniye che pensa ci sia dell’altro. Nel frattempo, Behice viene ospitata nella tenuta di Fekeli e Yilmaz.

Hunkar incontra Demir in prigione e quest’ultimo le fa promettere di non trattare male Zuleyha poichè si fida di lei e sa che lo aspetterà quando uscirà. Più tardi, la giovane va a trovare suo marito e lui le chiede perdono per tutto il male che la procurato, assicurandole che d’ora in poi sarà libera di muoversi come vuole. Yilmaz rintraccia l’uomo che stava minacciando il padre di Mujgan e riesce a farsi dare tutte le foto incriminatorie. Sermin è ospite da Hatip, che la sta nascondendo dagli Yaman.











