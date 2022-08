Terra amara/ Anticipazioni 11 agosto: Yilmaz rivede Zuleyha ed è sotto shock…

Terra amara, anticipazioni puntata 11 agosto: Zuleyha e Yilmaz si ritrovano

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 11 agosto svelano che indagando, Demir scopre che il padrino di Yilmaz è Fekeli, ed è grazie a lui se il suo rivale è diventato ricco. Zuleyha, intanto, apprende che Yilmaz è ancora vivo quando lo vede alla festa nel club della città di Adana. Lei vorrebbe parlargli, ma Demir glielo impedisce e così la giovane si lancia dall’auto in corsa perdendo successivamente i sensi. In seguito, Demir le resta accanto aspettando che si riprenda e poi le chiede scusa.

Yilmaz si pone mille domande dopo aver visto Zuleyha, e crede che lei non lo ami più. Fekeli lo fa ragionare e gli spiega che nessuno sa cosa abbia passato la ragazza: se ci tiene ancora a lei, deve combattere. Nel frattempo, Sermin apprende che lei e Sabahattin erano stati invitati alla festa, ma lui ha disdetto e poi le dice che vuole divorziare.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Demir capisce che Yilmaz è diventato potente

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz è diventato ricco grazie all’adozione da parte di Fekeli, quindi aiuta i braccianti. La voce si diffonde in tenuta, arrivando alle orecchie di Demir, che si rende conto di avere di fronte un potente nemico. Gulten è felice del successo di Yilmaz, intanto Zuleyha è ignara di tutto, ma inizia a sospettare qualcosa.

Intanto, Sermin e Fusun parlano di Veli, dei suoi problemi con Demir e del brutto carattere suo e di sua madre. Fadik, ancora una volta fraintende quello che vede, quindi accusa Gulten di un rapporto d’amore con Sabahattin. Hunkar rimprovera una signora che le fa visita per vedere il nipotino; questa l’aveva accusata di aver distrutto il proprio matrimonio per via di un rapporto extraconiugale.

Terra amara: chi è Uğur Güneş, l’attore di Yilmaz Akkaya

Uğur Güneş è un attore turco che interpreta Yilmaz Akkaya in Terra amara. Nato ad Ankara, in Turchia, il 10 novembre 1987, recita dal 2011, ossia da quando si è laureato in recitazione presso l’Università di Hacettepe. L’attore ha anche una laurea in lingue, storia e geografia, ottenuta all’Università di Ankara. Il suo debutto in tv avviene nel 2011 con la serie tv Yeniden Başla, inedita in Italia, come lo sono anche gli altri suoi lavori in campo televisivo e cinematografico.

Uğur Güneş è molto riservato sulla sua vita personale, e al momento si definisce single, anche se in passato gli sono state attribuite diverse relazioni con le sue colleghe, tra cui Hilal Altinbilek, sua co-protagonista in Terra amara.

