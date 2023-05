Terra amara/ Anticipazioni 11 maggio: Fekeli, come sta? Yilmaz scopre che…

Terra amara, anticipazioni puntata 11 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 11 maggio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha si lamenta con Gulten per via dell’ossessione che Mujgan ha nei suoi confronti. Intanto Hunkar torna a casa e racconta a Demir delle minacce velate che le ha fatto Behice: la donna conosce, o quantomeno sospetta, qualche segreto sul suo conto e temi si tratti della vera paternità di Adnan. Escludendo Zuleyha, che non potrebbe averlo detto a nessuno perché conosce le conseguenze di tale segreto, Demir crede che Behice l’abbia solo spaventata. Forse la perfida donna si stava riferendo a qualcosa inerente a Cetin o ad Ercument? Demir poi si reca nella cameretta di sua figlia Leyla e la coccola; Zuleyha assiste alla scena e non è per niente contenta di vedere il marito trascurare il piccolo Adnan.

Beautiful/ Anticipazioni 11 maggio: Deacon chiede a Brooke una possibilità!

Fekeli è arrivato all’ospedale. Behice e Yilmaz, avvisato dell’accaduto, sono in sala d’attesa e aspettano risposte. Sabahattin riferisce loro che l’uomo è fuori pericolo grazie al tempestivo intervento di Behice con il massaggio cardiaco, però dovrà restare in terapia intensiva. Yilmaz tira un sospiro di sollievo ma intende vederci chiaro: cosa può aver provocato l’infarto al suo padrino?

Un posto al sole/ Anticipazioni 10 maggio: Silvia, spunta un nuovo problema!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’11 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la domestica Nazire informa Yilmaz che Hunkar è l’ultima persona che Fekeli ha visto prima di star male. Il giovane quindi sospetta che la matriarca degli Yaman deve aver detto qualcosa di sconvolgente e terribile al suo padrino, tanto da indurlo a riversarsi a terra e avere l’infarto. Pieno di rabbia, Yilmaz sale in macchina e si reca alla tenuta degli Yaman per affrontare i suoi diretti rivali; qui viene subito bloccato da Demir, che poi è affiancato da Hunkar. Cosa succederà? La verità salterà fuori?

Un altro domani/ Anticipazioni 10 maggio: Carmen e Inés alleate per Victor

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin intende salvare il suo matrimonio e quindi cerca con successo di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l’intento di farla allontanare da Sabahattin. Il piano non va a suo favore, e Sermin giura vendetta: si picchia da sola e poi denuncia il marito di aggressione domestica. Julide ne resta sconvolta e non può credere che Sabahattin sia in grado di commettere un tale atto criminoso. Intanto Behice mette in guardia Mujgan: con la sua gelosia nei confronti di Zuleyha potrebbe causare ancora più attrito tra le due famiglie. Saniye e Gaffur consolano la piccola Uzum che ha perso la mamma nella baracche.

Behice perde contro Berika alle elezioni di presidentessa delle Dame di Carità, e sospetta che Hunkar possa aver fatto una campagna nociva nei suoi confronti e le lancia delle minacce velate. Temendo che la donna possa essere a conoscenza di un suo segreto, la signora Yaman rivela a Fekeli la verità sulla paternità di Adnan. Lo shock è talmente elevato che l’uomo ha un infarto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA