Terra amara/ Anticipazioni 11 ottobre 2023: Demir tradisce Zuleyha con Umit

Terra amara, anticipazioni puntata 11 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 11 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Umit ha chiamato Demir a casa sua con la scusa di una tubatura rotta. L’uomo si è subito mostrato cortese nell’aiutarla, anche perché prova un certo interesse nei suoi riguardi. Ed è in quel frangente che il primario dell’ospedale di Cukurova ne ha approfittato per fare la sua mossa: baciarlo. Inizialmente lo Yaman è restio, ma Umit riesce a sedurlo dicendogli di non lasciarla sola nel suo intento. Demir quindi passa la notte con lei, tradendo Zuleyha.

In questo modo, l’uomo non sa di essere caduto nella trappola di Umit e Fikret, che è quella di farlo allontanare il più possibile dalla moglie, ricattarlo, e farlo cadere ancora più in basso. Zuleyha, che sta ancora aspettando Demir a casa, non sospetta minimamente nulla. Il marito rientra solo il mattino successivo, e le nasconderà il suo tradimento.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda l’11 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret non può più negare l’attrazione che prova per Mujgan, e anche lei ammette di ricambiare. I due quindi si lasciano andare ai loro sentimenti e decidono di iniziare una relazione, che al momento resterà segreta in rispetto della memoria di Yilmaz e anche per non offendere l’onore di Fekeli. Intanto, a malincuore Gulten e Cetin liberano la casa che avevano pulito e sistemato con cura dopo il loro matrimonio, per permettere a Mujgan di trasferirsi lì insieme a sua zia Behice. Quest’ultima è ancora convinta che Zuleyha ha nascosto i soldi dell’eredità di Yilmaz per rovinare loro la vita.

La zia di Mujgan crede che la rivale li abbia celati in qualche posto della casa, e ne è estremamente certa. Per questo motivo non si fiderà ciecamente delle parole della moglie di Demir.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha rivela a Demir dell’esistenza di un fratellastro. Fikret, preoccupato che i due coniugi si riavvicinino, incita Umit ad accelerare il loro piano. Il primario quindi fa in modo che Demir si rechi a casa sua e tenta di sedurlo. Nel frattempo, Sevda ha intuito che i sentimenti di Zuleyha verso il marito stanno mutando, e la incoraggia ad andare avanti con la sua vita: se Yilmaz fosse ancora vivo, le direbbe la stessa cosa per il suo bene. Behice si sfoga con Mujgan e in qualche modo la manipola; la dottoressa si presenta quindi da Gulten per reclamare la casa in cui abita, che fa parte dell’eredità di Yilmaz.

Fadik è disperata perché Rashit è sparito il giorno delle nozze, e in tenuta si danno da fare per ritrovarlo, ma con scarsi risultati. Fikret capisce di essere innamorato di Mujgan e non esita a confessargli ciò che prova.











