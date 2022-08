Terra amara/ Anticipazioni 12 agosto: Zuleyha è stata aggredita? La verità…

Terra amara, anticipazioni puntata 12 agosto: le ferite di Zuleyha provocate da Demir?

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 12 agosto svelano che la lite tra Cengaver e Yilmaz è argomento del giorno in città. Alla villa, intanto, creano sospetti e dubbi le ferite di Zuleyha, e molti credono sia stata picchiata da Demir. Yilmaz, intenzionato a parlare con Zuleyha, va alla tenuta Yaman, ma ha un incidente stradale e investe un pastorello.

Alla tenuta, Sabahattin affida a un’avvocatessa l’incarico di cominciare le pratiche di divorzio. Saniye insiste nel chiedere a Gaffur quando riceveranno il denaro per aver detto a Demir dove si trovava Yilmaz, ma Gaffur cerca di tergiversare. A un certo punto, Zuleyha intende dire tutta la verità a Demir, ma viene convinta a rinunciare da Hunkar e Sabahattin, entrambi sicuri che il rampollo non la risparmierebbe, e colpirebbe anche il bambino. Infine, Demir e Cengaver scoprono che Yilmaz si sta arricchendo sempre di più, al punto da essere considerato il nuovo signore di Cukurova.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha e Yilmaz si incontrano di nuovo, ma…

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir scopre che il padrino di Yilmaz è Fekeli: grazie a lui, il suo rivale è diventato ricco. Zuleyha, intanto, apprende che Yilmaz è ancora vivo quando lo vede alla festa nel club della città di Adana. Lei vorrebbe parlargli, ma Demir glielo impedisce e così la giovane si lancia dall’auto in corsa perdendo i sensi. In seguito, Demir le resta accanto aspettando che si riprenda e poi le chiede scusa.

Yilmaz si pone mille domande dopo aver visto Zuleyha e Demir insieme, e crede che lei non lo ami più. Fekeli lo fa ragionare e gli spiega che la ragazza avrà passato l’Inferno dopo il suo incarceramento e il successivo allontanamento dalla sua vita. Se Yilmaz tiene anche a lei, deve combattere per riaverla. Nel frattempo, Sermin apprende che lei e Sabahattin erano stati invitati alla festa, ma lui ha disdetto e poi le dice che vuole divorziare.

Terra amara: dov’è stata girata la soap turca?

Terra amara è una soap turca molto famosa in patria, dove è andata in onda per quattro stagioni dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022. Ambientata negli anni Settanta, la storia racconta la drammatica vicenda di due amanti sventurati separati dal destino, Zuleyha e Yilmaz, e la loro ricerca per la felicità e una vita migliore. In quel periodo storico, la Turchia era in tumulto, oppressa da violenta crisi politica con l’invasione di Cipro, in risposta a un colpo di stato, che ha portato al conseguente tracollo dell’economia.

Per rappresentare al meglio la storia dei braccianti dell’epoca, Terra amara è stata girata a Çukurova, una vasta e fertile pianura che si trova nella Turchia meridionale. Le location principali sono però le città turche di Adana e Mersin. Un ruolo fondamentale è svolto anche dal ponte di Varda, situato nel quartiere del villaggio di Hacıkırı, incluso nel distretto turco di Karaisalı.











