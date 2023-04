Terra amara/ Anticipazioni 12 aprile: Azize ha un brutto malore, Hunkar è sparita

Terra amara, anticipazioni puntata 12 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 12 aprile, su Canale 5, ci dicono che Fekeli è su tutte le furie dopo la pubblicazione delle foto che lo ritraggono insieme a Hunkar. L’uomo cerca il responsabile e riesce a trovarlo; solo l’intervento di Yilmaz e Mujgan riescono a evitare che accada il peggio. Fekeli poi racconta loro la storia del suo amore travagliato con Hunkar, iniziata 40 anni prima. Da giovani si amavano, ma lei era promessa a un ricco possidente di Cukurova, Adnan Yaman. In villa, intanto, Azize si dispera e si agita perché non riesce a trovare sua figlia Hunkar, che è stata cacciata da Demir dopo lo scandalo delle foto. Zuleyha cerca di convincere la nonnina a mangiare, ma invano. L’indomani, la situazione precipita: Azize viene colta da un malore improvviso, mentre nessuno sa dove si trovi Hunkar e quindi non sono in grado di avvertirla. La nonna viene quindi portata d’urgenza in ospedale.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che in ospedale, Demir e Zuleyha sono in uno stato di apprensione per Azize; anche se la donna non riconosce più il nipote da ormai diversi anni, per lui resta una presenza molto importante nella sua vita. Mujgan cerca di tranquillizzare la coppia. Credendo che Azize stia per morire, Saniye telefona a Hunkar di nascosto per avvisarla. La signora Yaman corre quindi in ospedale dove viene accolta da Saniye e Gaffur. Al contrario, Demir e Zuleyha non le rivolgono la parola. Al capezzale di sua madre, Hunkar le chiede perdono per averla sconvolta così tanto…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin, per vendicarsi di Hunkar, la segue e scatta delle foto in cui è ritratta in atteggiamenti teneri con Fekeli. Poi vende il tutto ai giornali di Cukurova. Behice approfitta della situazione per avvicinarsi a Fekeli e cercare di circuirlo. Mujgan e Yilmaz completano il trasferimento nella nuova casa vicina agli Yaman. Per Zuleyha è una sofferenza avere il suo amato lì, ma ammette che allo stesso tempo è bello poterlo vedere tutti i giorni. Il Procuratore Julide a Sabahattin si avvicinano e mostrano interesse l’uno verso l’altra. Tuttavia il dottore non rimane indifferente quando scopre che Sermin è l’amante di Hatip. Intanto viene pubblicato il giornale con le foto di Hunkar e Fekeli insieme e la cosa suscita pettegolezzi in tutta la città. La servitù cerca di nascondere il tutto alla signora Yaman, ma inevitabilmente quest’ultima lo scopre e corre da Sermin per minacciarla. Demir, furioso e deluso, caccia sua madre di casa. Anche Fekeli apprende la notizia…

