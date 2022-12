Terra amara/ Anticipazioni 12 dicembre: a sorpresa, Yilmaz difende Demir!

Terra amara, anticipazioni puntata 12 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 12 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz e Müjgan proseguono la loro conoscenza, parlando del loro passato. Tuttavia, Yilmaz eviterà di dire alla sua nuova fiamma della sua vecchia relazione con Züleyha e che lei è il motivo per cui aveva ucciso un uomo, finendo quindi in prigione. Müjgan è una dottoressa che ha preso piede a Cukurova solo di recente, eppure sembra già aver conquistato i suoi residenti grazie alla passione che mette per il suo lavoro. Quindi, grazie al giuramento di Ippocrate di lei, Yilmaz impara molte cose e capisce di aver reagito male come Fekeli, quando lui ha cercato di dimostrare l’innocenza di Demir.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz si scusa con Fekeli, avendo capito il suo gesto. Poi, durante una riunione della camera dell’industria, alcuni imprenditori chiacchierano e scambiano pettegolezzi su Demir. Yilmaz, a sorpresa, fa qualcosa di inaspettato: infatti difende il suo acerrimo nemico dalle voci indiscrete. E’ forse l’inizio di una tregua tra i due?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo il tentativo fallito di Hünkar di far incolpare Gaffur per far sì che suo figlio Demir venisse scagionato, Fekeli fa un passo avanti e scopre che l’assassino è un cugino di Sait, entrato in contrasto con lui per via di alcuni debiti. Nonostante il parere contrario di Yilmaz, il suo padrino consegnerà dunque il vero colpevole alla polizia e Demir verrà liberato. Appena Demir e Hünkar si rincontreranno per discutere di quello appena accaduto, tra madre e figlio c’è un’accesa discussione che porta alla conseguente decisione del rampollo di lasciare la tenuta insieme a sua moglie Züleyha, al figlioletto Adnan e Nimet, la tata appena assunta. La famiglia starà in albergo per qualche tempo, almeno finché la frattura tra Demir e sua madre non si sarà rimarginata. Yilmaz, invece, crede ancora che il suo nemico giurato meriti di stare dietro le sbarre perché nonostante tutto rimane un uomo cattivo…

