Terra amara/ Anticipazioni 12 giugno 2023: Zuleyha non vuole più vedere Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 12 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 12 giugno, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz continua a mandare cibo e soldi a Zuleyha in carcere, cosa che inizia, però, a infastidire la giovane. Infatti, per evitare di andare incontro a una nuova reazione violenta di Demir, e anche per proteggere i suoi figli, la ragazza prenderà una forte decisione. Già stressata dal punto di vista psicologico all’idea di dover passare molti anni della sua vita in carcere, Zuleyha si rende conto che non può vivere senza i suoi figli, motivo per cui, alla prossima vita di Yilmaz, decide di chiudere con lui.

Quindi, pur giurandoli amore eterno, Zuleyha dice al suo amato che ormai si è arresa al loro triste destino, che è stato già scritto, ma vuole mettere al primo posto il suo ruolo di madre per i piccoli Adnan e Leyla. Per questo motivo, Zuleyha vieta a Yilmaz di fargli visita in prigione e lo allontana dalla sua vita, nella speranza che un giorno Demir possa perdonarla.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz non vuole affatto rinunciare a Zuleyha così facilmente, non senza aver lottato. Demir non può averla vinta. Quando però il giovane ne parla con Fekeli, anche quest’ultimo è d’accordo con le parole di Zuleyha, e consiglia al figlio di trasferirsi a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali, così da ritrovare la pace e la tranquillità tanto sognata. Yilmaz, però, non intende sentire ragioni: lui ama Zuleyha, e l’amerà sempre. Non può abbandonarla così. Solo dopo aver letto una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni, Yilmaz cambierà idea e capirà di non avere altra scelta che allontanarsi dalla sua amata e concentrarsi sulla sua famiglia…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il giorno del processo a Zuleyha accade l’impensabile: Demir testimonia contro di lei, mandando a monte la difesa di Julide, che sperava di poter alleggerire la pena alla ragazza. Adirato per le parole del rivale, Yilmaz estrae una pistola in tribunale e Demir è sul punto di rispondere; il giudice sbatte in cella entrambi per oltraggio alla corte. Una volta fuori, Demir vieta categoricamente a sua madre di portare i figli in visita a Zuleyha, mentre Yilmaz apprende del tentato suicidio di Mujgan. Quest’ultima aveva cercato di togliersi la vita, tagliandosi le vene, ma l’intervento di Behice che l’ha portata in ospedale, ha evitato il peggio. Prima di compiere l’insano gesto, Mujgan aveva scritto una lettera strappalacrime a Yilmaz per dirgli addio e per sottolineargli quanto l’ha sempre amato.

Hatip affronta Gaffur, intimandogli di restituirgli la cambiale, ma viene umiliato pubblicamente da Saniye e Naciye, che espongono le sue malefatte anche davanti a una incredula Hunkar. Fadik è interessata a Rashit, il tirapiedi di Hatip, e Saniye se ne accorge.











