Terra amara/ Anticipazioni 12 luglio 2023: Behice non si fida di Fikret, Yilmaz invece…

Terra amara, anticipazioni puntata 12 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 12 luglio, su Canale 5, ci dicono che Behice non si fida di Fikret e se ne lamenta con Mujgan. L’astuta donna sostiene che il ritorno del lontano parente non può essere una coincidenza, e sia capitato nel momento in cui Fekeli soffre di salute. Inoltre, la rinuncia di Yilmaz all’adozione può significare solo una cosa: un addio alla probabilità di poter ereditare gli averi di Ali Rahmet. Mujgan afferma di conoscere bene il marito, e sa che a lui i soldi non gli interessano, ma Behice incalza, giudicandolo molto sciocco per questa sua scelta. Inoltre, la donna pensa addirittura che Fikret possa essere un impostore e che abbia ucciso il vero nipote di Fekeli, prendendone il suo posto.

Behice ne parla anche con Sermin, condividendo i suoi sospetti con lei. La nipote di Hunkar comincia a mettere insieme i pezzi e ora capisce perché Fikret, durante il loro incontro, le abbia fatto tante domande su Fekeli e Yilmaz. Nel frattempo, Yilmaz e Zuleyha continuano a progettare la loro fuga in Germania con il piccolo Adnan. Lui poi le racconta dell’arrivo di Fikret. In quel momento, Mujgan arriva inaspettatamente a casa, e Zuleyha con il bambino devono nascondersi per evitare di essere visti. Un dettaglio, però, potrebbe far saltare la copertura…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che anche Cetin è sospettoso nei confronti di Fikret. Al contrario, Fekeli e Yilmaz sono molto entusiasti dall’arrivo del parente. In particolare, il giovane Akkara è piuttosto aperto all’idea di socializzare con Fikret perché dentro di sé vuole mettere a tacere il suo senso di colpa nei confronti del padre, quindi spera che il parente possa rimanergli accanto quando lui partirà per la Germania con Zuleyha. Nel frattempo, Demir mostra a Sevda di aver acquistato una casa per lei, ma la conversazione viene origliata da qualcuno…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha sognano un futuro insieme. Demir, cacciato da casa Yaman, si rifugia da Sevda che considera al pari di una seconda madre. Continuano le insicurezze di Mujgan su Yilmaz, alimentate anche da Behice che sembra far leva su questi suoi sentimenti per farle covare ancora odio nei confronti di Zuleyha. Intanto si celebra il matrimonio di Julide e Sabahattin dove accade di tutto: Hunkar disconosce Demir pubblicamente, mentre Sermin lancia vernice rossa addosso alla sposa.

Fekeli ritrova Fikret, il quale afferma di essere suo nipote, figlio del fratello Musa. Non tutti, però, si fidano del nuovo arrivato, in primis Behice che lo vede come una minaccia alla possibilità di accaparrarsi l’eredità di Fekeli. Tale timore diventa realtà quando Yilmaz confessa al padre di voler rinunciare all’adozione usando come scusante i suoi sensi di colpa nei confronti del padre naturale – in realtà il giovane vorrebbe spezzare ogni legame per poter poi avere campo libero per la sua fuga d’amore con Zuleyha e Adnan.

