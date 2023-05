Terra amara/ Anticipazioni 12 maggio: Sermin, che brutta umiliazione!

Terra amara, anticipazioni puntata 12 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 12 maggio, su Canale 5, ci dicono che dopo averlo sentito parlare di lei, Mujgan avverte Gaffur e poi anche Saniye di stare al loro posto. Quando la dottoressa si allontana, la capo dei braccianti fa la ramanzina al marito dicendogli di comportarsi bene, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno anche loro e tutti i domestici. In ospedale, Sabahattin chiede a Yilmaz e Behice più dettagli sulle circostanze che possano aver provocato l’infarto di Fekeli. Secondo il dottore deve esserci dell’altro, e Hunkar deve avergli detto qualcosa di molto forte, altrimenti non si sarebbe sentito male in quel modo.

Sei sorelle/ Anticipazioni 12 maggio: Salvador ha rubato dei soldi, Diana sospetta?

Nel frattempo, Sermin è a pranzo con Fusan alla quale confessa che molto presto partirà in vacanza con Hatip. Peccato che la conversazione giunge alle orecchie di Naciye. La donna, già a conoscenza del tradimento del marito, poiché tempo prima aveva incastrato e poi fatto arrestare i due amanti per adulterio, va su tutte le furie e finisce per insultare pubblicamente Sermin, facendole fare una brutta figura davanti a tutti i commensali!

Beautiful/ Anticipazioni 12 maggio: Thomas, Sheila gli dice qualcosa che...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 12 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hatip cerca di farla franca con l’omicidio di Cengaver. In che modo? L’astuto cattivo della soap riesce a rintracciare un ex dipendente di Jenko e, dato che ha problemi economici, lo convince a prendersi le colpe dell’assassinio promettendogli in cambio dei soldi. Il malcapitato accetta tale compromesso, ma Hatip coinvolge anche il suo secondo, Rashit e lo istruisce sulle mosse da fare per evitarsi 25 anni di prigione. Al comando di polizia, quest’ultimo lascia che i gendarmi prendano le sue impronte digitali prima di interrogarlo, per capire se corrispondono a quelle ritrovate sull’arma che ha ucciso Cengaver. Il piano di Hatip funzionerà?

Un posto al sole/ Anticipazioni 11 maggio: Micaela fa il mea culpa, e Alberto...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behice perde contro Berika alle elezioni di presidentessa delle Dame di Carità, e sospetta che Hunkar possa aver fatto una campagna nociva nei suoi confronti e le lancia delle minacce velate. Temendo che la donna possa essere a conoscenza di un suo segreto, la signora Yaman rivela a Fekeli la verità sulla paternità di Adnan. Lo shock è talmente elevato che l’uomo ha un infarto. Grazie a Behice, che pratica il massaggio cardiaco per venti minuti, l’uomo viene trasportato in ospedale ed è in terapia intensiva, ma fuori pericolo. Quando scopre che prima del malore il suo padrino stava discutendo con Hunkar, Yilmaz va su tutte le furie e si precipita dagli Yaman.

Qui ne consegue uno scontro tra le due famiglie; Yilmaz viene a sapere che Mujgan è insofferente dalla presenza di Zuleyha e lui non ne sapeva nulla. Demir consiglia al suo rivale di tenere sotto controllo la moglie. Yilmaz e Mujgan sono sempre più in crisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA