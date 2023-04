Terra amara/ Anticipazioni 13 aprile: Fekeli fa il grande passo con Hunkar

Terra amara, anticipazioni puntata 13 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 13 aprile, su Canale 5, ci dicono che Azize si riprende e vengono chiarite le sue attuali condizioni cliniche, fortunatamente meno gravi del previsto. In ospedale giungono le amiche di Hunkar e anche Fekeli, il quale viene fermato da Demir che vuole allontanarlo. Ali Rahmet è però lì per Hunkar e, davanti a tutti, compie il grande passo chiedendole di sposarlo. Tutti restano stupiti, compreso Yilmaz, giunto là per supportarlo. Demir, invece, minaccia Fekeli e Hunkar, che è sempre più intenzionato a cancellarla dalla sua vita. La situazione precipita e solo l’intervento di Sabahattin evita che succeda il peggio. Sia Demir che Yilmaz si sfogano a modo loro per la notizia del matrimonio: il primo a casa sua, il secondo nell’ufficio della moglie.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 13 aprile: Adelaide, un regalo per Marcello

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sabahattin comunica a Mujgan che ha ottenuto il trasferimento: non riuscirebbe a stare più in quella città dopo quanto ha fatto Sermin. La dottoressa lo informa allora che ora è un uomo libero, dato che ora può divorziare da sua moglie. Pregandolo di non andarsene, Mujgan gli dice che è l’unico amico che ha a Cukurova e che lo supporta. Senza di lui, per lei sarebbe difficile.

Beautiful/ Anticipazioni 13 aprile: Grace ha scoperto tutto, Carter e Paris...

Demir, intenzionato a cancellare tracce della madre dalla sua esistenza, comincia a dar fuoco a diversi sui oggetti in villa e poi avvisa i domestici che non vuole più sentire pronunciare il nome di Hunkar in sua presenza; la donna gli ha mancato di rispetto, e non merita nulla.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin, per vendicarsi di Hunkar, la segue e scatta delle foto in cui è ritratta in atteggiamenti teneri con Fekeli. Poi vende il tutto ai giornali di Cukurova. Behice approfitta della situazione per avvicinarsi a Fekeli e cercare di circuirlo. Mujgan e Yilmaz completano il trasferimento nella nuova casa vicina agli Yaman. Per Zuleyha è una sofferenza avere il suo amato lì, ma ammette che allo stesso tempo è bello poterlo vedere tutti i giorni. Il Procuratore Julide a Sabahattin si avvicinano e mostrano interesse l’uno verso l’altra. Tuttavia il dottore non rimane indifferente quando scopre che Sermin è l’amante di Hatip.

Un posto al sole/ Anticipazioni 12 aprile: Damiano, grossa delusione da Viola

Intanto viene pubblicato il giornale con le foto di Hunkar e Fekeli insieme e la cosa suscita pettegolezzi in tutta la città. La servitù cerca di nascondere il tutto alla signora Yaman, ma inevitabilmente quest’ultima lo scopre e corre da Sermin per minacciarla. Demir, furioso e deluso, caccia sua madre di casa. Anche Fekeli apprende la notizia ed è convinto di aver trovato i colpevoli. Yilmaz e Mujgan intervengono prima che accada il peggio, poi scoprono il passato tra Fekeli e Hunkar. Nel frattempo Azize ha un malore e viene portata d’urgenza in ospedale. La situazione appare grave, così Saniye chiama la signora Yaman che giunge al capezzale della madre…

© RIPRODUZIONE RISERVATA