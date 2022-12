Terra amara/ Anticipazioni 13 dicembre: Demir vuole andarsene, Hunkar si oppone

Terra amara, anticipazioni puntata 13 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 13 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz e Müjgan continuano la loro conoscenza, con lui che le chiede scusa per il comportamento inappropriato dimostrato negli ultimi giorni. Intanto, Demir e Cengaver si divertono alle sue spalle, facendo un po’ di ironia riguardo al suo senso di giustizia; Yilmaz, infatti, inizialmente contrario alla mossa di Fekeli di far scarcerare il suo rivale di sempre, mostrandone la sua innocenza, alla fine si ricrede grazie proprio alla dottoressa, e chiede perdono al suo padrino, difendendo perfino Demir dalle chiacchiere alla camera dell’industria.

Nel frattempo si diffondono parecchie voci sugli incontri fra Yilmaz e Müjgan, anche perché sembra che i due si incontrino di nascosto e anche di notte. Di conseguenza Züleyha è gelosa e non riesce a nasconde la sua frustrazione in tenuta, dove viene punzecchiata continuamente da Nihal. Insomma, tolta Gulten di mezzo, la giovane deve subire le prese in giro da un’altra persona vicina a lei!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir vuole costruire una villa molto più grande in cui lei e la sua famiglia potranno vivere più serenamente. Il rampollo non ha ancora perdonato sua madre, è chiaro, per aver dubitato della sua innocenza mentre era in carcere, motivo per cui vuole allontanarsi da lei. Per questo motivo, Demir comunica a Züleyha la sua intenzione di far erigere un’enorme mansione, dove loro andranno a vivere lasciando in via definitiva la tenuta Yaman. Hünkar, però spera ancora che suo figlio possa tornare a vivere con lei, insieme alla moglie Züleyha e al figlioletto Adnan…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Müjgan proseguono la loro conoscenza, parlando del loro passato. Tuttavia, Yilmaz eviterà di dire alla sua nuova fiamma della sua vecchia relazione con Züleyha e che lei è il motivo per cui aveva ucciso un uomo, finendo quindi in prigione. Müjgan è una dottoressa che ha preso piede a Cukurova solo di recente, eppure sembra già aver conquistato i suoi residenti grazie alla passione che mette per il suo lavoro. Quindi, grazie al giuramento di Ippocrate di lei, Yilmaz impara molte cose e capisce di aver reagito male come Fekeli, quando lui ha cercato di dimostrare l’innocenza di Demir. Yilmaz si scusa con Fekeli, avendo capito il suo gesto. Poi, durante una riunione della camera dell’industria, alcuni imprenditori chiacchierano e scambiano pettegolezzi su Demir. Yilmaz, a sorpresa, fa qualcosa di inaspettato: infatti difende il suo acerrimo nemico dalle voci indiscrete.











