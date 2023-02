Terra amara/ Anticipazioni 13 febbraio: Zuleyha è incinta, la reazione di Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 13 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 13 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha si sente improvvisamente male durante un pranzo con Hunkar. Visti i giramenti di testa e la nausea, la donna decide di portare sua nuora in ospedale dove i medici le fanno le analisi del sangue, dalle quali emerge che è incinta del suo secondo figlio! La prima a scoprire la notizia è Mujgan, dato che sarà proprio lei a ritirare il referto. Tutti sono sorpresi, ma la lieta novella non viene accolta molto bene dalla famiglia Yaman. La reazione di Demir è infatti violenta: dato che è convinto di essere sterile, il rampollo sospetta che il bambino non possa essere altri che di Yilmaz.

Dopo aver ingerito il boccone amaro in ospedale, tornati in tenuta, Demir accusa Zuleyha di avere una relazione con Yilmaz, oltre a dirle, ancora una volta, di sapere che Adnan non sia suo figlio. La giovane si difende, restituendo il colpo, ma Demir estrae una pistola e gliela punta addosso, minacciandola.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la lite tra Zuleyha e Demir scatena una furiosa lite fra loro. La giovane supplica il marito di premere il grilletto, sottolineando che così finirebbero tutte le sue sofferenze. Demir, però, non riuscirà ad andare fino in fondo con il suo proposito, visti i sentimenti che prova per lei, ma provocherà un grosso spavento quando per errore farà partire un colpo, che rimbomberà per tutta la tenuta Yaman, facendo credere che sia accaduto il peggio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Saniye, tradita da Gaffur, lo caccia di casa e dice a Hunkar che vuole chiedere il divorzio. Mujgan vorrebbe avere i suoi genitori al suo matrimonio, ma di fronte al rifiuto, Yilmaz calca un po’ la mano e cerca di convincerli a venire sotto minaccia. Alla tenuta scoppia il caos a causa del tradimento di Gaffur. Alla fine, Demir e Hunkar decidono di mandare via Seher e la fanno lavorare presso un’altra casa dove svolgerà mansioni meno dure per via della sua gravidanza. Successivamente, Hunkar e Fekeli passano dei teneri momenti insieme in cui ripensano alla loro storia in gioventù e alla seconda opportunità che gli è stata data. Yilmaz, sospettando una liaison tra il suo padrino e la signora Yaman, lo avverte di stare attento a non farsi manipolare da lei.

Intanto tra Yilmaz e Demir la guerra continua quando il primo viene annunciato come padrino del figlio di Cengaver. Nel frattempo, Cetin prova a riavvicinarsi a Gulten, ma lei non se la sente e lo rifiuta. Nella soap turca arriva il nuovo antagonista, Hatip, che offre un passaggio a Gaffur dopo che quest’ultimo ha la macchina in panne. Il marito di Saniye, però, parla un po’ troppo riguardo ai terreni di Demir…











