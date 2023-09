Terra amara/ Anticipazioni 13 settembre 2023: Zuleyha “tradisce” Yilmaz e si schiera dalla parte di…

Terra amara, anticipazioni puntata 13 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 13 settembre, su Canale 5, ci dicono che con grande coraggio, Zuleyha salva Mujgan e Kerem Ali dal fiume in cui erano accidentalmente caduti durante la fuga. La dottoressa si sente in colpa per l’azione sconsiderata poiché ha messo in pericoloso la sua vita e quella di suo figlio. L’accaduto viene osservato a distanza da Hayri che corre subito a riportare l’accaduto a Demir. Quindi Zuleyha scoprirà che il marito l’ha fatta seguire di nuovo da uno dei suoi uomini mentre lui le aveva esplicitamente detto che non lo avrebbe più fatto in quanto si sarebbe fidata di lei, ormai libera di fare ciò che vuole. Anche di andare da Yilmaz.

Quest’ultimo, intanto, scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo a causa della sconsideratezza di Mujgan. Moglie e marito sono ormai ai ferri corti, tant’è che lui decide di farla tornare in casa di Fekeli così potrà controllarla ed evitare che commetta altri gesti folli. Sotto tali minacce, Zuleyha interviene e volta le spalle a Yilmaz decidendo, con grande sorpresa, di difendere la dottoressa.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 13 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la dura conversazione tra Yilmaz, Mujgan e Zuleyha viene ascoltata inavvertitamente da Demir, il quale sentirà con grande attenzione le parole della moglie. Infatti Zuleyha afferma che, pur consapevole di quante volte i loro rispettivi coniugi hanno tentato di separarli, si è comunque resa conto che stanno soffrendo a causa del loro amore. Demir e Mujgan, accecati da tale passione, hanno commesso degli errori per tenere a sé le persone che amano. Per questo motivo Zuleyha invita Yilmaz a calmarsi, evitando scenate e minacce verso Mujgan, contro la quale ha puntato una pistola…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz punisce le bugie di Mujgan prima cacciandola di casa (insieme alla zia Behice) poi impedendole di vedere Kerem Ali. Intanto Zuleyha è sorpresa nel constatare che Demir, pur amandola, sembra aver accettato il fatto di non essere ricambiato, tanto da dirle che se vorrà vedere Yilmaz, è libera di farlo. Quest’ultimo, però, non si fida del suo rivale e crede che stia solo manipolando Zuleyha facendo sì che lei provi compassione per lui.

Rashit vuole sposare Fadik e organizza il tutto per far sì che lei trovi l’anello di fidanzamento. La nonnina, però, trova il prezioso oggetto e se lo mette al dito convinta sia un regalo per lei. Nel tentativo di recuperarlo, Rashit viene visto da Sevda che crede voglia derubare Azize e lo licenzia. Zuleyha cede alla sofferenza di Mujgan e la aiuta a vedere Kerem Ali di nascosto. La dottoressa, però, ne approfitta per scappare, finendo per cadere in un fiume insieme al bambino…

