Terra amara/ Anticipazioni 14 luglio 2023: Hunkar mette in atto la vendetta contro Demir!

Terra amara, anticipazioni puntata 14 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 14 luglio, su Canale 5, ci dicono che Demir ripensa a tutto il male che ha provocato a Zuleyha, e al suo rapporto con Hunkar, che si è spezzato. Sevda è confidente che prima o poi si sistemerà tutto, ma lo Yaman l’avverte: ci sono cose che non conosce. Quindi comincia a raccontarle di quando ha incontrato Yilmaz e Zuleyha, e di come si fosse innamorato perdutamente di quest’ultima. Non appena scoperto che i due non erano fratelli, bensì fidanzati, ha agito di conseguenze, strappando la ragazza al suo rivale. Sevda ascolta con pazienza e attenzione il suo racconto. La notizia della casa che Demir ha acquistato per l’amante del padre fa il giro della tenuta. Zuleyha si dice dispiaciuta per Hunkar e per quello che sta vivendo, e le offre tutto il suo sostegno. Saniye si chiede come abbia fatto a perdonare la signora Yaman, e la ragazza le risponde che la suocera le ha semplicemente chiesto perdono.

Gulten, in città, origlia per caso una conversazione di Behice con alcune signore di Cukurova in cui apprende come la zia di Mujgan stia tentando di convincere loro che Zuleyha sia una persona instabile e poco affidabile. Rientrata in villa, la giovane domestica confida tutto alla sua amica, consigliandole di riferire a tutti che è stata Mujgan a spararle. La conversazione viene però ascoltata da Sermin…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 14 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha spiega a Gulten di non aver denunciata Mujgan perché sapeva che nessuno le avrebbe creduto. Ecco perché si rifiuta di rivelare la verità. Intanto, Hunkar mette in atto la sua vendetta contro il figlio, rivelando a quest’ultimo che intende vendere a Yilmaz la sua quota di azioni dell’Adnan Yaman Holding. Demir apprende del loro accordo quando si imbatte nei due in azienda. Tra i due rivali c’è un forte scontro, durante il quale interviene Fikret, che finora aveva ascoltato con molta attenzione l’elenco delle proprietà degli Yaman…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, non tutti si fidano di Fikret, il nuovo arrivato. Tra loro c’è Behice, che sospetta possa essere un impostore e condivide i suoi pensieri a Fekeli. Invece Yilmaz è entusiasta del parente e conta su di lui affinché non faccia restare solo suo padre quando arriverà per lui il momento di fuggire in Germania con Zuleyha e Adnan. Intanto Demir acquista la casa di Hatip per Sevda; non appena Hunkar apprende la notizia, è oltraggiata dal figlio e si sente offesa per tale smacco.











