Terra amara/ Anticipazioni 14 luglio: Zuleyha in trappola, ricattata e costretta a…

Terra amara, anticipazioni puntata 14 luglio: Zuleyha ricattata, costretta a sposare Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 14 luglio, ci dicono che Zuleyha verrà ricattata da Hunkar e sarà costretta ad accettare la proposta nuziale di Demir: se non sposerà il ragazzo e non gli farà credere che il figlio è suo, per Yilmaz si prospetterà una brutta fine. A malincuore, Zuleyha deve accettare il matrimonio che poi la presenterà in società. Hunkar deve però giustificare le umili origini della ragazza, così al circolo mente e racconta di aver scoperto che la ragazza giunge da una famiglia nobile decaduta, e una prozia è il suo unico legame.

Arriva il giorno delle nozze: Zuleyha è depressa e decide di togliersi la vita, gettandosi nel canale. Sarà Hunkar a ritrovarla. La donna, di nascosto, la riporta alla tenuta e le fa indossare il suo vecchio abito da sposa. Quello che aveva acquistato in precedenza a Parigi è infatti bagnato fradicio e non può essere utilizzato.

Terra amara, dove eravamo rimasti: il gesto inaspettato di Demir

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir fa un gesto inaspettato e magnanimo nei confronti di Yilmaz, che è stato arrestato e attualmente si trova in prigione a Istanbul. Il rampollo, infatti, prima si dà da fare per trovargli un avvocato, poi parla con il direttore della prigione e riesce a fargli avere un materasso e dei soldi. Tutte intenzioni benevoli che stupiscono, ma dietro potrebbe nascondersi altro…

Intanto, Zuleyha è presa ancora di mira dalle domestiche della tenuta, che sono nervose, infastidite e invidiose per le attenzioni che sia Demir e sia Hunkar rivolgono alla ragazza. La loro gelosia aumenta a dismisura quando vedono Zuleyha uscire in auto insieme ai padroni. Poi, una sera, accade l’impensabile: a cena fuori, Demir chiede a Zuleyha di sposarlo…

