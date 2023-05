Terra amara/ Anticipazioni 15 maggio: Gaffur cambia idea su Gulten e Cetin!

Terra amara, anticipazioni puntata 15 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 15 maggio, su Canale 5, ci dicono che Gaffur è furioso dopo aver sorpreso Gulten e Cetin insieme, e non intende permettere al giovane di sposare sua sorella poiché è uno degli uomini di Yilmaz. Accorre Saniye che cerca di far ragionare suo marito: Gulten e Cetin sono giovani e si amano, non c’è nulla di male in tutto questo, ma Gaffur non vuole sentire nessuna spiegazione e si chiede cosa succederebbe se Demir e Hunkar lo venissero a sapere. A quel punto la capo braccianti è costretta a rivelargli una dura verità che riguarda Gulten. Un segreto a lungo tenuto custodito. Saniye comincia a raccontare a Gaffur che, tempo fa, Ercument ha violentato Gulten. Sconvolto, l’uomo inizia a piangere. Yilmaz aveva sentito le grida della povera ragazza ed era subito accorso, ma sfortunatamente non era riuscito ad arrivare in tempo per salvarla.

A quel punto era scoppiata una lite tra i due, conclusasi solo con Yilmaz che aveva sparato a Ercument, dopo che quest’ultimo lo aveva ferito. Per evitare conseguenze e che il suo onore venisse macchiato, Gulten non ha raccontato niente a nessuno per tutto questo tempo, tenendo per sé il suo dolore e chiudendosi a riccio con tutti.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 15 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che ora Gaffur si spiega molte cose e comprende perché sua sorella era disposta ad accettare un matrimonio combinato pur di non danneggiare la sua reputazione. Cetin, invece, ama davvero Gulten e non gli importa niente di quello che le è successo. Intanto, proprio Cetin si reca in tenuta per minacciare Gaffur ma, quando lo vede in lacrime, capisce tutto e finalmente può vivere il suo amore per Gulten alla luce del sole. Nel frattempo, Saniye svela a Hunkar di aver raccontato al marito tutta la verità sulla violenza subita dalla nuora, ma la matriarca teme che questo possa portare a delle conseguenze…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip riesce, per ora, a farla franca con l’omicidio di Cengaver. L’uomo convince un ex dipendente della vittima a prendersi le colpe, e in cambio gli promette una grossa somma di denaro. Nel piano coinvolge anche il suo uomo, Rashit. Naciye umilia pubblicamente Sermin. Nel frattempo, Hunkar va di nascosto nella stanza d’ospedale dove Fekeli è ancora sedato, ma lì incontra Behice, che intanto è rimasta molto vicina all’uomo durante il suo periodo di convalescenza. Zuleyha è stizzita quando Demir trascura Adnan in favore di Leyla.

Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Sabahattin riesce a chiarire con Julide, nonostante le continue interferenze di Sermin. Fekeli torna a casa e si incontra con Hunkar; il loro è in realtà un addio. La pazzia di Mujgan non ha limiti quando trova un foulard nell’auto di Yilmaz e pensa che appartenga a Zuleyha. La dottoressa perde le staffe e fa una scenata davanti agli Yaman, salvo scoprire che quel foulard appartiene a un’amica di Behice. Mentre Demir consiglia a Yilmaz di tenere sotto controllo sua moglie, Saniye si affeziona sempre di più alla piccola Uzum. Infine, Gaffur sorprende Gulten e Cetin insieme e va su tutte le furie.











