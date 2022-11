Terra amara/ Anticipazioni 15 novembre: Zuleyha mette alla prova Demir

rra amaraTerra amara, anticipazioni puntata 15 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 15 novembre, su Canale 5 ci svelano che l’azione riprenderà dalla fuga di Zuleyha. La giovane è fuggita, come aveva progettato, e al momento si trova a casa di Cengo e Nihal. Ha messo in scena tutto quanto con un escamotage: il suo è un obiettivo preciso, infatti intende testare la fiducia che la famiglia Yaman nutre per lei. Non si fida delle persone che la circondano e ha deciso di metterle alla prova. Una sfida allettante per lei.

In primis, Zuleyha non si fida di Demir. Fekeli, intanto, prende parte alla cena per la raccolta fondi per l’associazione di Hunkar. In questa occasione viene messo all’asta un cuscino i cui ricami sono stati realizzati a mano da Zuleyha. Con grande sorpresa dei presenti Yilmaz non si tira indietro e fa una generosa offerta di denaro pur di aggiudicarselo.

Terra amara, anticipazioni del 15 novembre

Terra amara è tornata in onda su Canale 5 da lunedì 14 novembre, occupando il posto di Una vita che, al contrario, è terminata con l’ultima puntata di sabato. La soap turca riprende il suo spazio nel palinsesto della rete Mediaset, tornando a raccontare le vicende degli amanti sventurati Yilmaz e Zuleyha.

Terra amara va in onda, dalle 14,10 alle 14,45, su Canale 5 dal lunedì al venerdì con episodi un po’ più corti rispetto a quanto avveniva durante la scorsa estate. Inoltre, per la gioia degli appassionati di serial turche, la soap sarà in onda anche al sabato (questo cambio di programmazione avverrà dal 19 novembre) dalle 14,30 alle 16,30, con un episodio quindi più lungo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, mentre Gaffur e Saniye tornano alla villa, Demir è all’oscuro di tutto. Zuleyha ha deciso di troncare ogni rapporto con Gulten dopo aver scoperto che colei che considerava sua amica non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz quando era in galera. Quindi decide di ripudiarla come amica. Intanto Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul. Zuleyha confessa a Sermin di voler fuggire con il piccolo Adnan a Istanbul, ma Sermin lo racconta subito a Demir, il quale insieme a Hunkar si precipita in aeroporto: all’imbarco vedono Yilmaz, Zuleyha non c’è. La donna ha organizzato una finta fuga per testare la fiducia che la sua famiglia e capire di chi può fidarsi.

