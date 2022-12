Terra amara/ Anticipazioni 16 dicembre: Azize fa una rivelazione a Fekeli…

Terra amara, anticipazioni puntata 16 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 16 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Hünkar, già provata dall’allontanamento di suo figlio Demir dalla tenuta per colpa di menzogne e incomprensioni, dovrà gestire anche la misteriosa sparizione della madre Azize. La signora Yaman non ci pensa due volte a chiamare Gaffur per far sì che si metti in contatto con suo figlio, così da aiutarla nelle ricerche dell’anziana. Fortunatamente tutto si rivolve per il meglio dato che Fekeli ritrova Azize in un luogo a lui molto caro. Qui è dove da giovane era solito incontrarsi con Hünkar.

I due parlano, e nel corso della chiacchierata è chiaro che l’anziana donna non è lucida, a causa della sua demenza senile, e non si rende conto di stare parlando con Fekeli, a cui rivela che la figlia Hünkar non può sposare Ali Rahmet, anche se lo ama, perché il marito si è fortemente opposto all’unione in favore di Adnan senior. Le poche parole confuse, ma cristalline, permettono lo stesso a Fekeli di capire il motivo per cui, all’epoca dei fatti, Hünkar fu costretta dalla famiglia ad interrompere qualsiasi tipo di rapporto con lui…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 16 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la trama continuerà a focalizzarsi sull’amore giovanile che legava Fekeli e Hünkar. Il padrino di Yilmaz, a quel punto, decide di riportare Azize a casa anche perché immagina quanto Hünkar sia preoccupata per sua madre. Tra i due ex amanti avviene quindi un confronto, per la prima volta, dopo vent’anni dai fatti che li hanno separati; Fekeli le confesserà infatti, di aver assistito da lontano, tanti anni prima, al suo matrimonio con Adnan, comprendendo dal suo volto triste che non lo amava…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gaffur pensava che fare il signore della tenuta Yaman fosse un gioco da ragazzi, tutto sfarzo e niente lavoro. Invece ci rende conto di non riuscire a gestire tutto e comincia a rimpiangere la presenza di Demir, il quale è ben lontano da casa, e insieme alla sua famiglia in un albergo. Hünkar cerca di riallacciare i rapporti con il figlio, che non ne vuole sapere di tornare alla tenuta. A quel punto la donna decide di prendere in mano la situazione. Yilmaz e Müjgan hanno iniziato a uscire insieme, ma non sono mancate le voci e indiscrezioni riguardo la loro relazione, dato che i due non sono ancora ufficialmente fidanzati. E quando Cengaver prenderà un’iniziativa contro Yilmaz, stuzzicandolo al riguardo, quest’ultimo non esiterà a finire alle mani con lui. Il figlioccio di Fekeli lo prende a pugni per difendere l’onore della dottoressa Müjgan, mentre Züleyha, in preda alla gelosia e allo sconforto, si rende conto di quanto il suo amato sia preso dalla nuova donna nella sua vita. Per evitare di peggiorare ulteriormente le cose, Fekeli offre delle perle di saggezza a Yilmaz: deve rendere la cosa ufficiale con Müjgan, proprio per evitare da ora in poi che impazzi il gossip.











