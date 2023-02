Terra amara/ Anticipazioni 16 febbraio: Hatip, doppio gioco con Demir e Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 16 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 16 febbraio, su Canale 5 ci svelano che approfittando dell’assenza di Saniye, Gaffur si introduce in cucina e prega Gulten di dargli da mangiare perché dove vive ora non sta mangiando bene. Quando poi Saniye ritorna, ordina alle domestiche di non fare più entrare Gaffur. Intanto, Demir e Zuleyha si scontrano ancora una volta per via di Adnan. Nel frattempo, Sermin ha problemi economici. Parlando con un avvocato, la donna scopre che la richiesta dei soldi è motivata dal prestito che le hanno fatto per far studiare la figlia Betul. Per richiedere la revoca del blocco del suo conto ci vorranno quattro mesi. Sermin è infuriata e si introduce nella tenuta Yaman per affrontare Hunkar, accusandola di averle bloccato il conto per riavere dei soldi di cui non ha bisogno, poi maledice il bambino di Zuleyha: a quel punto, Hunkar la caccia e ordina a Gaffur di non farla più entrare in casa. Altrimenti sarà licenziato.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che al Circolo, Cengaver stuzzica Demir parlando dell’imminente matrimonio di Yilmaz con Mujgan. A quel punto arriva anche Hatip che rincara la dose contro il rampollo, dicendo che Demir è da solo e sconsolato perché non può accettare che il suo ex autista sposi una dottoressa e che inoltre Yilmaz è l’ex fidanzato della moglie. Demir esce dal Circolo, e Cengaver affronta Hatip, minacciandolo di stare attento a quello che dice altrimenti lo picchierà. In tenuta, Zuleyha è ancora molto offesa per le accuse di Demir, ma Hunkar cerca di rassicurarla dicendole che prima o poi Demir le chiederà scusa…

Nella precedente puntata di Terra amara, Yilmaz è molto turbato dalla notizia della gravidanza di Zuleyha. Fekeli se ne accorge e gli consiglia di guarda avanti: presto anche lui avrà una famiglia con Mujgan e sarà felice. Yilmaz, però, non si dà pace e sfoga a modo suo il suo dolore. Allo stesso modo, anche Demir è molto deluso a causa di Zuleyha poiché crede che l’abbia tradito con il suo peggior nemico, quindi sfoga la sua frustrazione altrove. Hunkar, però, ormai conosce bene Zuleyha ed è convinta che, seppur odi la famiglia Yaman, sa che non tradirebbe mai Demir perciò è convinta che il figlio che aspetta sia il suo. Hunkar quindi incoraggia il rampollo a fare ulteriori analisi che potrebbero confermare o smentire la sua fertilità.

