Terra amara/ Anticipazioni 16 settembre: Zuleyha finalmente si ribella

Terra amara, anticipazioni puntata 16 settembre: Sermin mette in dubbio la fedeltà di Zuleyha

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 16 settembre, svelano che Zuleyha e Sermin stanno facendo un giro in macchina, ma non tutto va nel verso giusto, infatti la loro auto si ferma per un guasto. Per fortuna in strada incontrano Yilmaz, che ha passato il compleanno di Zuleyha ricordando il loro amore e i moment in cui erano felice. Il giovane riesce a ripararla e le due possono ripartire.

Un altro domani/ Anticipazioni 16 settembre: Patricia, gesto inaspettato per Carmen

Successivamente, rientrata in villa Sermin racconta quanto accaduto a Hunkar, ma lo fa in modo tale da farle venire dei dubbi sulla fedeltà di Zuleyha a Demir. Difatti la serva modifica la realtà dei fatti, e Hunkar inizierà a preoccuparsi per il matrimonio di suo figlio.

Terra amara, anticipazioni puntata 16 settembre: Zuleyha finalmente tira fuori gli artigli

Le altre anticipazioni di Terra amara ci svelano inoltre che Zuleyha finalmente si ribella. La giovane non sopporta più il comportamento di Demir, che sembra considerarla solo un oggetto da esibire, quindi si scaglia contro di lui. Intanto, Gaffur e Saniye, dopo il licenziamento, trovano il modo di tornare alla villa, senza che Demir sappia nulla. I due si sono dati alla bella vita con i risparmi del rampollo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 settembre: Umberto ricatta Adelaide...

Inoltre Zuleyha si rende conto che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz, quelle che mandava quando lui era in prigione. Ciò potrebbe giustificare il suo comportamento freddo verso di lei: forse il suo amato ha pensato per tutto questo tempo di essere stato dimenticato. Zuleyha va su tutte le furie e decide di troncare una volta per tutte i suoi rapporti con Gulten, sentendosi tradita da colei che considerava un’amica.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz sconfitto da Demir

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz non ce l’ha fatta, è stato sconfitto di stretta misura da Demir, che viene dunque eletto presidente della Camera dell’industria incredibilmente con un solo voto di scarto. Hunkar si prende la responsabilità di avvertire Sermin della morte di Veli. Zuleyha si accorge della disperazione della donna. La consola e per l’occasione, Hunkar le svela di aver avuto una storia con l’uomo. Tuttavia, tra loro non è finita nel migliore dei modi poiché lui l’ha truffata.

Una vita/ Anticipazioni 16 settembre: Acacias pronta a manifestare contro Aurelio

Gaffur e Saniye hanno grossi problemi dopo aver perso tutto il loro denaro a causa di un borseggiator. I due sono in fuga e troveranno riparo a casa di Suna, la zia di Gaffur. Saniye però non sopporta più la situazione che si è creata e lancia un ultimatum: se non convincerà la famiglia Yaman a farli rientrare villa, lei lo lascerà. Gaffur arriverà a minacciare Hunkar.











© RIPRODUZIONE RISERVATA