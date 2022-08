Terra amara/ Anticipazioni 17 agosto: Demir e Yilmaz, un proiettile colpisce Hunkar

Terra amara, anticipazioni puntata 17 agosto: un colpo d’arma ferisce Hunkar…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 17 agosto, svelano che Demir ha saputo che Zuleyha si incontrerà con Yilmaz, quindi decide di chiuderla in camera per impedirle di vederlo: ci andrà lui al suo posto con conseguenze drammatiche. I due nemici si confrontano duramente e, quando Yilmaz se ne sta andando, Demir è in procinto di sparargli; a quel punto però arriva Hunkar per fermarlo. Spaventato, Yilmaz fa partire un colpo di pistola che colpisce proprio la donna. Furioso, Demir allora spara a Yilmaz. Hunkar viene immediatamente condotta in ospedale e operata, mentre Yilmaz se la caverà.

Alla tenuta, Demir strappa il piccolo Adnan dalle braccia di Zuleyha e lo lascia a Sermin, dicendo a quest’ultima che la moglie vuole portarlo via a Istanbul. L’uomo poi raduna la servitù e chiede la collaborazione di tutti. Poi spiega che Hunkar ha avuto un incidente e dovrà restare in ospedale per tutte le cure del caso. In realtà, Demir racconta la verità solo a Gaffur e Saniye. E lascia ai due le redini della tenuta durante la sua assenza.

Terra amara, dove eravamo rimasti: sensi di colpa per Yilmaz

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz ha i sensi di colpa per aver investito un pastorello, Mistik. Il ragazzo non è morto, fortunatamente, ma è rimasto gravemente ferito nell’incidente ed è ricoverato in ospedale. Intanto, Gaffur si infuria contro i braccianti definendoli ingrati, perché il loro benefattore è sempre stato Demir, non Yilmaz. In questo modo, cerca di screditare l’ex fidanzato di Zuleyha.

Mentre tutti parlano del rientro di Yilmaz in città, quest’ultimo si vede di nascosto Gulten e le chiede di metterlo in contatto con Zuleyha. Gulten però ci resta male, perché aveva creduto che lui ricambiasse i suoi sentimenti. Anche Zuleyha va da Gulten per affidarle una lettera per Yilmaz. Tuttavia, Gaffur, sempre all’erta, intercetta la missiva e ne parla subito a Demir, che prende provvedimenti per impedire che i due amanti si ritrovino…

