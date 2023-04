Terra amara/ Anticipazioni 17 aprile: Mujgan, dallo choc alla gelosia per Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 17 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 17 aprile, su Canale 5, ci dicono che ancora sconvolta dopo aver scoperto che Yilmaz è il padre di Adnan, Mujgan si sente piuttosto turbata e anche delusa, perché sa che ora suo marito ha un motivo in più per essere legato a Zuleyha. In un primo momento, la dottoressa cerca di essere completamente sincera con il suo uomo, volendo chiedergli conto della paternità del piccolo Adnan (un particolare, che però, Yilmaz ignora). Successivamente, la donna desiste dal suo intento, decidendo quindi di tacere sull’intera questione. Intanto Behice aiuta sua nipote a riavvicinarsi al marito, quindi fa in modo che Yilmaz trovi il diario in cui Mujgan prende nota delle sue conversazioni intime con il bambino che aspetta. Leggendolo, Yilmaz si commuove e trova terreno fertile per riavvicinarsi a sua moglie.

Intanto, l’avvocato si reca da Hunkar per porgerle un assegno e avvertirla che Demir vuole rilevare la sua parte di quota della villa. In quell’assegno, la donna dovrà scegliere la cifra che vorrà. Per la signora Yaman è un brutto colpo, ma ovviamente non se ne starà a guardare…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 17 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar, facendo leva sul recente malore che ha colpito Azize, torna in tenuta di sua spontanea volontà per affrontare il figlio. Davanti a lui strappa l’assegno in bianco, e poi gli racconterà tutte le malefatte del suo defunto padre, ribadendo ancora una volta il suo amore per Fekeli. Anni fa, Ali Rahmet ha ucciso Adnan Sr. per legittima difesa e ha passato vent’anni in carcere solo perché fu incastrato con dei falsi testimoni. A sentire queste nuove e scottanti rivelazioni, Demir cadrà nel dubbio, ma sarà comunque sempre deciso ad estromettere sua madre dai suoi possedimenti. Nel frattempo, Fekeli e Yilmaz si sono riappacificati, e i due sono decisi più che mai a muovere guerra contro gli Yaman.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Fekeli e Hunkar sono pronti per sposarsi, ma Zuleyha è molto contrariata e non può accettare che la sua diabolica suocera abbia il lieto fine che non si merita. Prima delle nozze quindi la affronta e, davanti a Fekeli, rivela in lacrime tutto il dolore che le ha provocato, separandola da Yilmaz e costringendola a sposare Demir. Fekeli è sconvolto e deluso dalla donna che amava, quindi rompe il matrimonio. Hunkar, invece, si dice pentita per tutte le malefatte e invita Zuleyha a pensare bene su cosa intende fare ora, poiché il destino di molte persone è nelle sue mani. Confusa, la ragazza si confida con Sabahattin, ma non sa che Mujgan è in ascolto, e capisce che Adnan è il figlio di Yilmaz!

