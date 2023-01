Terra amara/ Anticipazioni 17 gennaio: Zuleyha può rivedere Adnan, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 17 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 17 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha comincia a star meglio e a riprendersi dopo la terribile esperienza in istituto psichiatrico. Demir sembra sciogliersi di fronte all’evidente dolore della donna, che gli prega di poter rivedere suo figlio un’ultima volta. A quel punto, il marito la porta dalla bambinaia che si sta prendendo cura di Adnan, dandole modo di riabbracciarlo. Tuttavia, Zuleyha si ritroverà di nuovo in una trappola di Demir poiché lui le nega il permesso di riportare il bambino a casa, quindi la intima di salutarlo perché presto dovranno ripartire. La giovane si infuria, e si scaglia contro di lui, rinfacciandogli tutto il male che gli ha fatto. Inoltre precisa per l’ennesima volta che Adnan in realtà è figlio di Yilmaz, e non suo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 gennaio: Salvo preoccupato per Marcello

Di fronte a tali parole, Demir non le dà per niente retta ed è convinto che sua moglie stia mentendo solo per cercare di ferirlo. Nonostante tutto, Zuleyha è costretta a salutare Adnan controvoglia e a restare di nuovo chiusa nel suo dolore di madre col cuore spezzato. La ragazza spera ancora che Yilmaz possa risponderle o darle qualsiasi segnale poiché dopo aver recapitato la lettera da Fekeli, il suo amato sembra sparito! In realtà sappiamo che tale lettera non è mai giunta nelle mani di Yilmaz, ed è rimasta nascosta tra i libri di Nazire, la figlia della domestica, che ha completamente dimenticato di dargliela…

Beautiful/ Anticipazioni 17 gennaio: Quinn minaccia Donna, volano parole pesanti...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 17 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha deve creare un’occasione per rivedere Yilmaz e parlargli. Come fare? La sua possibilità di riscatto arriva quando ascolta un dialogo tra Demir e Hunkar, in cui capisce che suo marito e il suo amato si sono classificati al primo e al secondo posto del premio ai contribuenti di Adana. L’evento mondano potrebbe farla uscire di casa e quindi farla incontrare con Yilmaz…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Yilmaz dichiara amore eterno a Mujgan, ma lei vuole andarci piano: non sanno cosa il destino riserverà loro. Inoltre, lui le rivela tutto a proposito del suo passato e del perché ora odia tanto Demir. Intanto Zuleyha, riportata a casa da Demir, piange lacrime amare per via di quanto ha passato nell’istituto psichiatrico. Un’esperienza breve ma orribile, che racconta al marito, al quale prega di poter rivedere suo figlio. Demir sembra sciogliersi e si avvicina a lei, confortandola finché non si addormenta. L’indomani, l’uomo ammette a sua madre di non sapere come comportarsi con sua moglie. Hunkar, invece, sa che non appena Zuleyha riavrà Adnan, non perderà occasione per tentare di fuggire. Quindi gli dice che penserà lei a un modo per evitare che ciò accada. Infine, Saniye mette in guardia Seher, dopo averla vista fare gli occhi dolci a Gaffur.

Un posto al sole/ Anticipazioni 16 gennaio: Elena scettica, Alice sta mentendo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA