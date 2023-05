Terra amara/ Anticipazioni 17 maggio: Gaffur e Cetin, è l’inizio di un’amicizia?

Terra amara, anticipazioni puntata 17 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 17 maggio, su Canale 5, ci dicono che Fekeli è a cena e Behice gli proibisce di mangiare ciò che potrebbe nuocere alla sua salute, comportandosi come una padrona di casa. Dalla cucina si sente il rumore di un piatto che si rompe a terra. Behice va a controllare e vi trova Mujgan, intenta a raccogliere i pezzi. La donna le chiede cos’è che la turba, al che la dottoressa le racconta di aver visto Yilmaz parlare ancora una volta con Zuleyha, e lei è stanca di questa situazione. Behice le spiega che è normalissimo, dato che sono vicini di casa e abitano nella stessa tenuta. Inoltre dice alla nipote di smetterla di essere paranoica altrimenti suo marito la lascerà e tutti inizieranno a pensare che lei sia pazza.

Sei sorelle/ Anticipazioni 17 maggio: Adela e Mauro sempre più uniti grazie a...

Intanto tra Gaffur e Cetin sembra nascere finalmente un’amicizia. I due sono andati a cena fuori e l’ex capomastro comincia a raccontargli dei dettagli sulla sua vita, spiegandogli perché è molto affezionato a Gulten, tanto da essere a volte abbastanza possessivo. Quando la loro madre è morta, lui si è sposato con Saniye e insieme hanno cresciuto la ragazza come se fosse una loro figlia. Ora che ha compreso quanto ha sofferto, Gaffur è felice di vedere che sua sorella ha trovato qualcuno che la ama veramente come Cetin, che è un bravo ragazzo.

Beautiful/ Anticipazioni 17 maggio: Sheila spiega a Thomas il suo piano su Brooke

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 17 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che dopo aver passato una serata tra uomini, Cetin accompagna a casa Gaffur che è palesemente ubriaco e rischia anche di svegliare la piccola Uzum! Gulten, invece, si incontra con Cetin, il quale la rassicura che la cena è andata benissimo e che il fratello si è comportato in modo gentile con lui.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip riesce, per ora, a farla franca con l’omicidio di Cengaver. L’uomo convince un ex dipendente della vittima a prendersi le colpe, e in cambio gli promette una grossa somma di denaro. Il suo piano, però, non convince Yilmaz, che crede sia stato Demir a uccidere Cengaver. Intanto, Fekeli si riprende dall’infarto e torna a casa, dove Behice si professa nuova padrona di casa. La pazzia di Mujgan non ha limiti quando trova un foulard nell’auto di Yilmaz e pensa che appartenga a Zuleyha. La dottoressa perde le staffe e fa una scenata davanti agli Yaman, salvo scoprire che quel foulard appartiene a un’amica di Behice.

Beautiful sbarca a Roma: iniziate le riprese/ Anticipazioni: colpo di scena per Liam?

Gaffur sorprende Gulten e Cetin insieme e inizialmente va su tutte le furie, poi apprende da Saniye tutta la triste verità sulla violenza subita dalla giovane sorella per colpa di Ercument. Quindi Gaffur ci ripensa, e appoggia l’amore tra Gulten e Cetin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA