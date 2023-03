Terra amara/ Anticipazioni 17 marzo: Saniye in ospedale, Zuleyha è colpevole?

Terra amara, anticipazioni puntata 17 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 17 marzo, su Canale 5, ci dicono che Sermin si reca in ospedale per cercare Sabahattin e scopre che è diventato primario; la donna ne rimane molto affascinata. Nonostante questo, Sermin gli dice con fermezza che ha ricevuto i documenti per il divorzio, ma che lei non glielo concederà perché sta per partire. Intanto Yilmaz è arrivato a villa Yaman per affrontare Hunkar, però vi trova solo Zuleyha; i due quindi parlano di nascosto e progettano nuovamente di fuggire. La giovane è titubante e gli dice che ciò non è possibile. Più tardi, Yilmaz telefona a Mujgan e le racconta che sta cercando Sermin poiché a quanto pare Hunkar l’ha pagata per farle ritirare la denuncia contro Demir. Sabahattin, che ha sentito tutto, dice sconsolato che si sente in colpa per quanto sta passando Sermin perché ufficialmente è ancora sua moglie.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 16 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che nello stesso momento arrivano anche Gaffur e Gulten in ospedale che chiamano i medici per vedere Saniye; la domestica è caduta dalle scale dopo un litigio con Zuleyha, e ha sbattuto la testa, dalla quale sta perdendo del sangue. Gaffur lancia urla di disperazione e dichiara che se sua moglie non si salverà, lui si toglierà la vita. Ovviamente Hunkar non sa nulla della questione, dato che al momento dell’incidente si trova in tribunale, dove sta mostrando al suo avvocato la dichiarazione in cui afferma che Sermin avrebbe testimoniato in favore di Demir. Quando la signora Yaman apprenderà dell’incidente a Saniye, non esiterà a dare la colpa a Zuleyha, aggravando ancora di più il rapporto tra la suocera e la nuora…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin e Hatip mettono un atto un piano per vendicarsi di Hunkar e della sua famiglia. Sermin afferma che ritirerà la denuncia contro Demir in cambio di una cospicua somma di denaro. Hunkar non possiede quei soldi, quindi mette in vendita dei terreni. Fekeli si propone di aiutarla. Hatip minaccia chiunque tenti di comprarli, poi propone una cifra molto inferiore alla signora Yaman. Umiliata, la donna rifiuta i suoi soldi. Per Demir arriva il giorno della sentenza, e tutti attendono l’arrivo di Sermin in tribunale, ma lei non si presenta e progetta di fuggire a Parigi con i soldi intascati da Hunkar.

Demir così è costretto a restare in prigione per altri tre mesi, data l’assenza di testimoni e di nuove prove che possano scagionarlo. Hatip, intanto, ha saputo che la signora Yaman ha pagato Sermin affinché ritirasse la denuncia. Anche Yilmaz apprende che Sermin ha depositato una grossa somma di denaro in banca e sospetta qualcosa. In tenuta, invece, Zuleyha litiga con la nuova bambinaia e Saniye, che si era messa in mezzo, ne paga le conseguenze: la domestica cade dalle scali e sbatte la testa, quindi viene portata subito in ospedale.











