Terra amara/ Anticipazioni 18 aprile: Mujgan, Yilmaz e Adnan la fanno soffrire

Terra amara, anticipazioni puntata 18 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara,, in onda da oggi 18 aprile, su Canale 5, ci dicono che Hunkar affronta suo figlio e gli ribatte che questa è casa sua, quindi se proprio non gli sta bene la sua presenza, può andarsene via. Demir è furioso e finisce col sfogare la sua rabbia con Zuleyha, facendole notare che come sua moglie e parte della famiglia Yaman, è suo dovere stare dalla sua parte. Inoltre dovrebbe ricordarsi che sfidarlo comporterebbe solo dei rischi. Intanto Behice e Sermin rafforzano la loro amicizia quando si ritrovano a spettegolare della litigata tra Hunkar e Demir in villa. La loro conversazione è interrotta dall’arrivo di Hatip, che deve nascondere di trovarsi là per vedere esclusivamente Sermin. In tenuta Yaman, Hunkar capisce di poter contare ancora sull’amicizia e sul sostegno di Saniye.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan assiste a una scena che la fa soffrire moltissimo e capisce che i tentativi di riavvicinare Yilmaz non stanno funzionando del tutto. Durante la colazione, il piccolo Adnan sfugge al controllo di Zuleyha e corre da Yilmaz, abbracciandolo. La dottoressa osserva tutto e ci sta male, ma cerca di farsi forza, invitando la sua rivale a fare attenzione perché non vuole guai con la sua famiglia. Intanto, Gaffur e Saniye hanno opinioni contrastanti in merito a Rustem, il pretendente di Gulten. Nonostante sia un uomo di bell’aspetto, Saniye non approva la loro unione per via della sua reputazione e incolpa il marito di pensare sempre e solo per sé, senza tener conto dei sentimenti di sua sorella. E in effetti, parlando con lui, Gulten si rende conto che Rustem non è proprio un uomo d’onore…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Fekeli e Hunkar sono pronti per sposarsi, ma Zuleyha è molto contrariata e non può accettare che la sua diabolica suocera abbia il lieto fine che non si merita. Prima delle nozze quindi la affronta e, davanti a Fekeli, rivela in lacrime tutto il dolore che le ha provocato, separandola da Yilmaz e costringendola a sposare Demir. Fekeli è sconvolto e deluso dalla donna che amava, quindi rompe il matrimonio. Hunkar, invece, si dice pentita per tutte le malefatte e invita Zuleyha a pensare bene su cosa intende fare ora, poiché il destino di molte persone è nelle sue mani. Confusa, la ragazza si confida con Sabahattin, ma non sa che Mujgan è in ascolto, e capisce che Adnan è il figlio di Yilmaz!

Hunkar e Demir si affrontano duramente e la signora Yaman racconta tutta la verità sul conto di Adnan Sr. e del rapporto con Fekeli. Successivamente, Demir ha uno scontro con Zuleyha, rea di aver spifferato tutto a Fekeli. Per far riavvicinare la nipote al marito, Behice fa in modo che Yilmaz trovi il diario che Mujgan scrive per suo figlio. Leggendolo, il giovane si commuove e comincia ad essere premuroso nei confronti della moglie, tanto da farle sorgere qualche dubbio.











