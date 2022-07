Terra amara/ Anticipazioni 18 luglio: Zuleyha e Demir novelli sposi, Yilmaz…

Terra amara, anticipazioni puntata 18 luglio: Zuleyha novella sposa, Yilmaz sembra sparito…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 18 luglio, ci dicono Zuleyha e Demir tornano dal loro viaggio di nozze, e la ragazza chiede subito a Gulten se ha ricevuto notizie da Yilmaz. Non sa che lui non può scriverle perché è controllato da Cedvet, il direttore della prigione, pagato da Hunkar, e che ogni sua lettera viene prontamente bruciata…

Intanto, Hunkar riesce a liquidare il ricattatore di Veli, ma teme che tornerà di nuovo a bussare alla sua porta. Gaffur viene ricompensato con dei soldi per acquistare dei terreni messi in vendita; e poi festeggia con Saniye, per quanto si fosse impegnato a non dirle niente. Intanto la gravidanza di Zuleyha si fa sempre più evidente e solleva i sospetti di molti nella tenuta, tanto che alcuni pensano che il figlio che aspetta non sia di Demir. Lui, invece, si rende conto che la novella moglie non è felice come vuole far credere, nonostante glielo chieda più volte.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha sposa infelice di Demir

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha è costretta a sposare Demir sotto ricatto di Hunkar. La giovane ha il cuore impegnato altrove, ma Yilmaz è in carcere a Istanbul e non può raggiungerlo. Demir si sente però sicuro di sé poiché le ha fatto una proposta di matrimonio in piena regola e non vuole una risposta negativa da parte della sua dipendente. A malincuore, Zuleyha accetta tra le lacrime. Alla tenuta si tengono i festeggiamenti per il matrimonio e la ragazza è infelice. Intanto, per rendere tutto più credibile, Hunkar macchia le lenzuola del letto di nozze di sangue, così per far credere a tutti che Zuleyha sia ancora vergine.

Nel frattempo, lontano da tutti, Yilmaz è ancora dietro le sbarre, convinto che Demir lo stia aiutando ad uscire da lì. Il giovane non sospetta minimamente che il rampollo ha appena sposato la donna che ama, e che i due sono in procinto di partire per la luna di miele.











