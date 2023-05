Terra amara/ Anticipazioni 18 maggio: Fekeli, che smacco a Hunkar!

Terra amara, anticipazioni puntata 18 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 18 maggio, su Canale 5, ci dicono che Demir è impegnato perché ha una riunione e non può andare all’inaugurazione della scuola insieme a Hunkar, che decide quindi di andarci da sola. Durante l’evento, Sermin e Fusan si chiedono chi sia il misterioso benefattore che ha finanziato la costruzione della scuola, poi l’attenzione si sposta su Behice e Fekeli che arrivano insieme. Hunkar mostra indifferenza nel vederli insieme, nonostante dentro di sé logori di gelosia. La zia di Mujgan ne approfitta per guardarla con soddisfazione. Arriva il Governatore con il sindaco e il suo seguito. E, dopo le foto di rito, la direttrice della scuola prende parola e illustra il progetto che stanno inaugurando. Poi si scopre che Fekeli, oltre ad essere finanziatore del progetto, è anche il misterioso benefattore.

Nel suo discorso, Fekeli ringrazia pubblicamente Behice, alla quale la scuola è stata intitolata, come la donna che gli ha salvato la vita. Mentre la zia di Mujgan è piena di orgoglio e viene accolta da applausi, Hunkar è infastidita dalle chiacchiere che alludono a una relazione tra i due, quindi lascia l’inaugurazione.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 18 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che con le sue parole piene di ringraziamento per Behice, è chiaro che Fekeli abbia rotto definitivamente i rapporti con Hunkar, la quale deve incassare il colpo senza dire nulla. Un brutto smacco per la matriarca degli Yaman. Behice, invece, gongola per il suo successo e sparla di Hunkar insieme a Fusun e Sermin. Quest’ultima, poi, condivide nuovi sospetti sugli Yaman, e parla a proposito del coinvolgimento di Hunkar nella morte di Ercument, insinuando anche dubbi sulla paternità di Adnan, il figlio di Demir e Zuleyha…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip riesce, per ora, a farla franca con l’omicidio di Cengaver. L’uomo convince un ex dipendente della vittima a prendersi le colpe, e in cambio gli promette una grossa somma di denaro. Il suo piano, però, non convince Yilmaz, che crede sia stato Demir a uccidere Cengaver. Fekeli torna a casa, assistito da Behice, che diventa sempre più una padrona di casa. Hunkar è infastidita dalla loro vicinanza. La pazzia di Mujgan raggiunge un certo limite, tanto da insinuare una relazione extraconiugale tra Yilmaz e Zuleyha, smentita prontamente da quest’ultima. Gaffur, dopo un’iniziale indignazione e rabbia per aver visto Gulten e Cetin insieme, cambia idea su di loro quando apprende la sofferenza della sorella per la violenza subita da parte di Ercument. Quindi Gaffur accoglie Cetin a braccia aperte nella sua famiglia, capendo che è un bravo ragazzo e che può prendersi cura di Gulten.











