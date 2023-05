Terra amara/ Anticipazioni 19 maggio: Demir deve guardarsi le spalle da…

Terra amara, anticipazioni puntata 19 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 19 maggio, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz aveva ordinato 200 irrigatori, ma ora restano invenduti. Il giovane Akkaya non sa che dietro tutto questo c’è Demir, che gli ha provocato un enorme danno economico per vendicarsi di lui. Il figlio di Hunkar gli ha fatto arrivare un ingente numero di ordini per svariati impianti di irrigazione, e poi gli ha fatti annullare. Verso sera, Demir racconta il suo piano a Hunkar. Nel frattempo, Yilmaz e Fekeli non sanno spiegarsi il motivo dell’annullamento di tutti quelli ordini: cosa ne faranno di quella merce invenduta?

Demir, però, deve guardarsi le spalle perché il Procuratore Julide lo informa di aver ricevuto una lettera anonima in cui lo si accusa dell’omicidio di Ercument. Lui sospetta ci sia lo zampino di Sermin, e non sarebbe neanche la prima volta, dato che lo aveva accusato ugualmente della morte di Cengaver. Hunkar crede invece che sia stata Behice a sporgere denuncia perché potrebbe aver capito qualcosa sulla dinamica dell’assassinio del nipote, che è stato cioè ucciso da Yilmaz per proteggere Gulten.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la conversazione tra Demir e Hunkar viene per caso origliata da Zuleyha, che ne rimane sconvolta. La giovane contatta Yilmaz perché desidera parlargli della questione di Ecument: è una cosa urgente, e ha bisogno di chiarimenti. Non può credere che proprio il suo ex fidanzato sia stato capace di commettere un crimine così orrendo, per giunta contro la famiglia Yaman. All’insaputa del marito, Mujgan, ormai completamente folle di gelosia, ha ascoltato tutto e decide di seguirlo perché vuole vedere se realmente lui la stia tradendo con Zuleyha…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hatip riesce, per ora, a farla franca con l’omicidio di Cengaver. L’uomo convince un ex dipendente della vittima a prendersi le colpe, e in cambio gli promette una grossa somma di denaro. Il suo piano, però, non convince Yilmaz, che crede sia stato Demir a uccidere Cengaver. Fekeli torna a casa, assistito da Behice, che diventa sempre più una padrona di casa. Hunkar è infastidita dalla loro vicinanza. La pazzia di Mujgan raggiunge un certo limite, tanto da insinuare una relazione extraconiugale tra Yilmaz e Zuleyha, smentita prontamente da quest’ultima.

Gaffur, dopo un’iniziale indignazione e rabbia per aver visto Gulten e Cetin insieme, cambia idea su di loro quando apprende la sofferenza della sorella per la violenza subita da parte di Ercument. Quindi Gaffur accoglie Cetin a braccia aperte nella sua famiglia, capendo che è un bravo ragazzo e che può prendersi cura di Gulten. Fekeli intitola la nuova scuola, di cui lui è benefattore, a Behice. Hunkar, infastidita e gelosa, assume un investigatore privato affinché indaghi sul passato della sua rivale in amore.











