Terra amara/ Anticipazioni 19 marzo: le drastiche decisioni dello Yaman

Terra amara, anticipazioni puntata 19 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, che torna oggi 19 marzo, con una nuova puntata su Canale 5, ci dicono che Demir è pronto a scusarsi con Zuleyha. Infatti pensava che quest’ultima fosse fuggita con l’ex fidanzato, ma quando si rende conto di aver preso un abbaglio non ci pensa due volte a fare mea culpa. Pure Gulten, inoltre, sembra aver qualcosa per cui scusarsi. La domestica confida ad Yilmaz che, quando era in prigione, non gli fece ricevere gli scritti della sua dolce metà: è solo colpa sua se la loro storia d’amore è arrivata al capolinea.

In seguito Gaffur, Gulten, Fadik, Nesrin e ovviamente la stessa Saniye vengono messi sotto torchio da Hunkar e suo figlio circa l’incidente della cuoca. Ormai sfinita e stufa dalle bugie dei suoi famigliari, la sorella del capomastro protegge l’amica, finita nel mirino di tutti con l’accusa di aver spinto Saniye. Lo Yaman, furibonda, decide che Gaffur e sua moglie abbandonino immediatamente la villa. La signora, al contrario, prova a rincuorarli e ad essere positiva.

Terra Amara Anticipazioni: Demir chiede scusa dopo che…

Mentre Ylmaz è arrabbiatissimo, Hatip ha paura: Demir è uscito di carcere. Quest’ultimo, grazie all’aiuto di Sermin, è riuscito a riconquistare la libertà. Lo Yaman, quindi, trova la moglie ad attenderlo e si scusa con lei pensando che fosse fuggita con l’ex compagno. Secondo le anticipazioni di Terra Amara, oggi 19 marzo su Canale 5, la sorella di Gaffur riconoscerà le sue responsabilità, con gli occhi pieni di lacrime e con la voce tremante.

Alla tenuta, come anticipavamo, va in scena l’interrogatorio. Demir ed Hunkar vogliono sapere esattamente le dinamiche dell’incidente domestico, dove la cuoca avrebbe potuto perdere la vita. Mentre la signorina Altun viene accusata ingiustamente, Gulten delusa e amareggiata dalle tante bugie, decide di prendere le sue difese: l’ex sarta infatti è innocente. La cognata di Saniye così dichiara che a far cadere la cuoca è stata Nesrin. Lo Yaman, a quel punto, prende drastiche decisioni…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz arriva a villa Yaman per confrontarsi con Hunkar, però ad attenderlo c’è solo Zuleyha. I due così discutono e si riuniscono di nascosto per progettare nuovamente la fuga. La giovane è perplessa e avanza più di un dubbio. In seguito Yilmaz telefona a Mujgan e le spiega che ha bisogno di parlare con Sermin poiché a quanto sembra Hunkar l’ha pagata allo scopo di ritirare la denuncia contro Demir. Sabahattin, che ascolta la conversazione, ammette di sentirsi in colpa per quanto sta passando Sermin, anche perché ufficialmente risulta ancora sua moglie.

