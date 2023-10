Terra amara/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: i sentimenti confusi di Zuleyha

Terra amara, anticipazioni puntata 19 ottobre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 19 ottobre, su Canale 5, ci dicono che Saniye è sconcertata: suo marito gli ha appena rivelato di aver ucciso Hatip! La capo braccianti ascolta il racconto di Gaffur che, in lacrime, gli spiega tutta la verità sull’omicidio. L’uomo si sfoga e ammette di non farcela più perché non riesce mai a fare nulla di buono. Saniye gli chiede se c’erano testimoni, e si domanda chi possa aver messo in giro questa cosa. La donna non sa come comportarsi, ma più che altro è preoccupata perché capisce che Behice sta ricattando Gaffur con la lettera che aveva scritto proprio a Hatip affinché si presentasse nel luogo dove poi è stato ucciso.

La promessa/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Catalina non ha più dubbi su Manuel e Jimena

Seppur scossa, la capo braccianti cerca di consolare al marito, distrutto all’idea che la verità sull’omicidio di Hatip, e quindi la sua colpevolezza, possa venire fuori da un momento all’altro. E fa bene a preoccuparsene perché se venisse fuori questa storia, per Gaffur e la sua famiglia ci sarebbero solo amare conseguenze…

Beautiful/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Finn ritrova Steffy, l'amore trionfa

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 19 ottobre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fikret prova un sentimento molto forte per Mujgan, e ciò lo spaventa terribilmente. Suo zio gli aveva domandato se il suo amore fosse sincero, ma il nipote non ha saputo fornirgli una risposta. Confuso, il giovane ne parla con suo cugino Bahtiyar. Fikret, poi esce per prendersi una sbronza e torna a casa visibilmente ubriaco. Mujgan lo attende ma riceve una doccia fredda poiché lui la tratta malissimo. Avvertendo una certa freddezza ne suoi confronti, la dottoressa decide di prenderne le distanze. Fikret, però, non sa che Cetin ha ascoltato la sua confessione.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Viola in preda a una confusione emotiva

Zuleyha è molto confusa sui suoi sentimenti per il marito. Dopo aver visto Demir giocare amorevolmente insieme a Adnan, la donna non sa più quello che prova per il consorte e si chiede se abbia davvero iniziato a sviluppare amore nei suoi confronti…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir continua a vedere Umit di nascosto, mentre Zuleyha inizia a maturare dei sentimenti verso di lui. Sevda se ne accorge e la incoraggia a farsi avanti. Fikret e Mujgan cedono ai loro sentimenti, ma Fekeli assiste a un loro bacio e più tardi chiederà al nipote cosa prova veramente per la dottoressa. Fekeli offre un appoggio a Cetin e Gulten, cacciati dalla loro casa dopo che Mujgan ci ha messo sua zia. La giovane coppia però rifiuta perché vuole farcela da sola. Gaffur continua ad essere ricattato da Behice, ma stavolta Saniye lo sorprende e pretende spiegazioni.

Zuleyha vuole continuare a indagare sull’omicidio di Hunkar e scoprire il suo assassino prima che lo faccia Demir, poiché sa che lo ucciderà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA