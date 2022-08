Terra amara/ Anticipazioni 2 agosto: Yilmaz è vivo, tutti lo cercano ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 2 agosto: Demir pensa che Yilmaz sia morto, ma non è così

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 2 agosto svelano che tutti pensano che Yilmaz sia morto, ma in realtà lui è vivo e vegeto. Demir continua a far cercare il suo corpo, ma l’unica cosa che Gaffur trova è un brandello di stoffa e delle tracce di sangue. Ciò non conferma definitivamente che il suo rivale sia morto, quindi Demir propone di cercare conferme nei villaggi vicini.

La verità è che Yilmaz è ben nascosto e viene curato da Nazire con l’assistenza di Gulten e Sabahattin. Demir non riuscirà a trovarlo. Nel frattempo, Yilmaz è solo parzialmente cosciente per via della febbre alta; Nazire, molto in ansia, si precipita ad avvisare Gulten che poi chiama Sabahattin. Quindi Gulten intende aspettare che Yilmaz si riprenda, senza preoccuparsi del fatto che a casa stanno attendendo il suo futuro sposo con la sua famiglia…

Terra amara, dove eravamo rimasti: Fekeli torna a casa, Demir a caccia di Yilmaz

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Fekeli torna a casa dop aver passato ben vent’anni di prigione. La prima cosa che fa è andare a trovare Salih, al quale spiega che intende regolare i conti con il passato. L’uomo ha necessità di trovare qualcuno che gli sia vicino e che possa educare, quindi decide di prendere con sé Cetin, il figlio di Salih, che prenderà sotto la sua ala.

Nel frattempo, Demir è ostinato nella sua caccia a Yilmaz, quindi ordina a Gaffur di rintracciarlo ad ogni costo, che però non viene trovato. Al suo posto, vengono alla luce i documenti falsi dei due giovani. Yilmaz è invece al sicuro; è stato curato e accudito e, al risveglio, continua a chiedere a Gulten di Zuleyha. Il giovane vuole capire se la sua amata sia stata costretta oppure se abbia scelto liberamente di sposare Demir perché si è innamorata di lui.

