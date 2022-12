Terra amara/ Anticipazioni 2 dicembre: Zuleyha esplode contro Gulten e la fa cacciare

Terra amara, anticipazioni puntata 2 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 2 dicembre, su Canale 5 ci svelano che il rapporto tra Züleyha e Gülten è ormai compromesso, dato che la prima ha scoperto che la sua domestica non ha mai consegnato al suo amato Yilmaz le sue lettere). La relazione nascente tra Yılmaz e la dottoressa Müjgan prosegue a gonfie vele, e ciò provoca in Züleyha molto sconforto visto che non si aspettava che il suo ex fidanzato voltasse pagina così velocemente. Anche Gülten è disperata all’idea di non vederlo più poiché da sempre coltiva una cotta, non ricambiata per lui. Fatto sta che le due donne tradite e deluse finiranno per discutere tra loro.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni puntate dicembre: Flora ama davvero Umberto?

Gülten tenterà di difendersi dalle accuse della sua signora e, un po’ per gelosia e un po’ perché punzecchiata dalla sua domestica, un tempo sua amica, Züleyha va su tutte le furie ed è decisa a farla licenziare. A tal proposito, la nostra protagonista si rivolgerà alla suocera Hünkar…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 2 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che ci sono risvolti per quanto riguarda l’omicidio di Sait. Il suo corpo viene trovato senza vita. Fekeli corre a casa di Demir e c’è uno scontro drammatico al quale assistono, inermi, anche Züleyha e Hünkar e Azize. Il rampollo, per difendersi, tira fuori una pistola puntandola contro il suo accusatore. Fekeli, per nulla intimorito dalle minacce, continua ad accusare Demir e gli giura che riuscirà a dimostrare sia il suo coinvolgimento nell’omicidio di Sait, sia nella morte del padre Adnan. La situazione è veramente drammatica, ma verrà fermata nel momento in cui la polizia si presenta nella tenuta Yaman per arrestare Demir. Quest’ultimo non si sottrae alle manette, poiché certo che verrà rilasciato non appena gli inquirenti si renderanno conto che non ci sono prove per incastrarlo…

Beautiful/ Anticipazioni 2 dicembre: Ridge sotto shock, Justin gli ha detto che...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz brucia sul tempo Demir e conclude la trattativa con Şermin nel suo ufficio; la donna non può far altro che accettare la sua generosa proposta, dato che ha bisogno di soldi, cedendogli tutta la sua eredità e i suoi preziosi terreni. Per Yilmaz e Fekeli, che nel frattempo è andato a piangere sulla tomba della moglie e dei figli, è un gran colpaccio e permette loro di avvicinarsi al potere degli Yaman e tenerli sotto scacco. La vendita, ovviamente, farà andare su tutte le furie Demir, appena ne verrà a conoscenza. Per inaugurare la vendita andata a buon fine, Yilmaz, Mujgan, Zuleyha e Demir si ritrovano tutti insieme. La serata si rivela tutt’altro che felice, dato che tra Yilmaz e Zuleyha è evidente che c’è ancora qualcosa, specialmente perché i due non nascondono la gelosia reciproca nel vedersi insieme con i rispettivi compagni. I due ex amanti si lanciano occhiate per tutta la serata.

Un posto al sole/ Anticipazioni 1° dicembre: tra Mariella e le Cirillo è guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA